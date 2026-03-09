油價飆升致韓國股市大跌　觸發“臨時停牌”

中評社香港3月9日電／受美國和以色列與伊朗軍事衝突引發國際油價飆升衝擊，韓國股市9日開盤大跌，主要股指暴跌觸發“臨時停牌”機制。



新華社報導，韓國綜合股價指數（KOSPI）和被稱作“韓版納斯達克”的高斯達克指數（KOSDAQ）9日開盤均大跌。當地時間9時6分左右，因韓國KOSPI 200指數期貨劇烈波動，韓國證券交易所啟動“臨時停牌”措施，暫停程序化交易賣出操作5分鐘。機制觸發時，KOSPI 200指數期貨報773.90點，較前一交易日收盤價下跌53.75點，跌幅達6.49%。