內地前沿科企排隊上市　港股機遇多外資湧入

中評社香港3月9日電／中國科技產業快速發展，湧現出一大批優秀的人工智能、人形機器人、生物醫藥等前沿技術企業。邁入2026年，硬科技企業赴港上市陣容不斷擴充，多隻涉及國產GPU、AI大模型的新股獲得市場熱捧，首日表現亮眼。分析認為，國際投資者對中國資產的信心正不斷增強，國際資金增配中國資產趨勢持續，而中國科技發展亮眼，如果更多科技企業赴港上市，將有助增強投資者入市意欲，為環球資金把握中國經濟增長及科技發展機遇提供窗口。



大公報報導，香港新股市場自2024年第三季以來迅速復甦，內地來港新股成為助推市場向上的核心增長動力。據專業服務機構德勤統計，2025年新股集資近2900億元，“A＋H”新股達19隻，貢獻約五成融資額，當中不乏專注動力電池、生物醫藥、消費電子等高科技領域的企業。



港交所主席唐家成介紹，中資企業佔港股上市公司約65%份額，並貢獻總市值的70%至80%，形容其為港股市場的“絕對主力”。去年新增的119間上市公司當中，約三分之二屬於新經濟公司，當中包括人工智能、先進製造、生物醫藥、清潔能源等高科技產業。



投資者向來偏好發展潛力巨大的產業，內地科技企業踴躍來港，為國際資金吸納中國資產創造條件。唐家成強調，港交所將繼續深化本港作為超級聯繫人的功能，吸引更多海外投資者參與港股市場，把握機遇，為資產增值創造更好條件。



投資者看好中國科技



值得留意，踏入2026年以來，內地企業依舊是香港新股市場主力軍。年初至今24隻新股上市後股價均有上升，當中10隻新股屬“A＋H”概念。產業級人工智能解決方案提供商海致科技（02706）2月13日首日掛牌，當日股價飆升242.2%，是近期新股首掛升幅之冠；AI大模型企業MINIMAX（00100）以109%漲幅緊隨其後。香港新股盛況空前，科技企業獲得市場熱捧，正體現投資者對中國經濟發展及科研能力的良好預期。



儘管外圍市場受地緣政治衝突、宏觀經濟等諸多不確定性因素影響，惟業內人士繼續看好香港硬科技新股後市表現。華贏東方證券研究部董事李慧芬指出，香港作為國際金融中心，不少科技企業首選來港上市，不僅為投資者增加產品選擇，加強其入市意欲，同時在國家政策支持下，國際資金可以通過投資這些科技企業把握中國經濟發展機遇。



產業鏈競爭力強



華大證券首席宏觀經濟學家楊玉川認為，中國產業鏈的強大競爭力和科技快速發展，正逐漸改變國際資本的認知，即中國的優質資產不僅不應額外提供風險補償，反而應享有估值溢價，相信A股相對H股溢價持續收窄，代表著國際投資者對中國資產信心不斷增強。



“捕捉中國經濟發展機遇，並不限於科技行業。”光大證券國際證券策略師伍禮賢認為，投資一些傳統經濟領域同樣有助參與中國經濟增長浪潮，包括中資金融股，這類股份得益於內地資本市場發展，近年投資表現理想；另外，新能源汽車等製造業企業亦值得留意。