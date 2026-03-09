星島：油價急升航運成本增　應對危機為先

霍爾木茲海峽這一全球重要能源通道繼續受限（資料圖片） 中評社香港3月9日電／美國和以色列對伊朗發動的戰爭已打了超過一個星期，一如所料美以在首周取得壓倒性優勢，包括將伊朗最高精神領袖哈梅內伊等約40名軍政高層擊殺，並聲稱已摧毀了逾40艘伊軍艦艇，癱瘓了伊方的導彈及防空系統。星島日報今天社論指出，德黑蘭政府與伊朗革命衛隊均表明會戰鬥到底，不會向美方投降或進行談判。而憑藉化整為零、去中心化的馬賽克戰略，伊軍在多名軍政領導被殺害後，依然持續奮勇作戰，對美軍以至區內國家的美西方設施造成一定傷害和威脅。



社論說，據報伊朗專家會議將選出哈梅內伊的兒子穆傑塔巴擔任新的最高精神領袖，他與佩澤希齊揚的關係如何？能否有效統領一眾將領行事？現階段實難以預測，但肯定的是，在當前的軍政混亂局面下，難以期望伊朗會在短期內與美方展開具認受性的談判以至投降。



對於今次美以攻伊對香港的影響，多名特區政府官員起初都強調有危亦有機，嘗試將壞消息轉化成好消息。財政司司長陳茂波在開戰兩天後指出，面對外圍環境不穩，金融市場難免出現波動，但相信有不少資金會選擇來香港避險。



社論認為，樂觀的預測及積極的態度，長遠可能是對的，但無助企業和市民應對因戰事延長帶來的短期、實質衝擊。代表進出口界的立法會議員就指出，雖然中東與香港的直接貿易額不高，但戰事令國際油價上升，加上船公司為避險而改行路程較遠的航道、戰爭風險附加費等，預計全球航運成本會在短期內上升5%至10%。



同一問題亦會在空中運輸出現，包括貨運與客運。近幾年受到俄烏戰事影響，部分航班須繞過俄羅斯及烏克蘭領空航行，已令歐亞之間的空運及機票成本上升。現在連中東這個熱門中途站及繞道領空也出事，影響將會更大。市民即使無意前往中東或歐洲，留在香港，也避不了油價上升的影響。本地車用汽油及柴油近日已顯著上升，使用電動車或公共交通工具的也未必能倖免，因為電費、煤氣及石油氣價格，以至港鐵、巴士車費的調整，都或多或少與國際油價掛鈎。



社論認為，長遠而言，政府應檢視香港的能源政策，更強調能源安全保障，減少受到國際能源價格和供應的影響，而不是只顧吸納中東的避險資金與黃金。