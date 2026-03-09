最高法：六方面工作服務中國式現代化

最高人民法院院長張軍向大會報告最高人民法院工作（中評社 海涵攝） 中評社北京3月9日電（記者 海涵）十四屆全國人大四次會議第二次全體會議今天上午9點在人民大會堂舉行，最高人民法院院長張軍向大會報告最高人民法院工作。張軍表示，2025年，黨中央制發加強新時代審判工作的意見，在黨領導人民司法的歷史上具有裡程碑意義。一年來，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，在全國人大及其常委會有力監督下，人民法院堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹習近平法治思想，深刻領悟“兩個確立”的決定性意義，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，忠實履行憲法法律賦予的職責，以高質量司法服務中國式現代化建設。最高人民法院結案31900餘件，各級法院審結執結3600餘萬件。



一、恪守公平正義，以高質量司法保障高水平安全



堅決捍衛國家安全。深化反顛覆反分裂反恐怖反邪教鬥爭。嚴懲“台獨”頑固分子。依法懲治向境外走私稀土等犯罪，築牢國家戰略資源安全司法屏障。



有力維護公共安全。常態化開展掃黑除惡鬥爭。加大對新型毒品犯罪懲治力度。持續推進醉駕治理，判刑人數由2023年32萬降至2025年23萬，因酒駕造成交通事故及致死、致傷數量均有下降。對緬北“四大家族”犯罪集團16名主犯依法判處死刑，域外侵害我公民犯罪依法必懲。



嚴厲懲治腐敗犯罪。審結貪污賄賂等職務犯罪案件3.6萬件4萬人，增長22.4%。依法懲治新型、隱性腐敗犯罪。協同推進國際追逃追贓和跨境腐敗治理，追繳、沒收違法所得180餘億元。



依法懲治新型犯罪。過去五年審結危害網絡安全犯罪案件9300餘件，增長158.5%。依法懲治網絡暴力等犯罪，兩名青年惡意“人肉開盒”，被依法定罪判刑。嚴懲以虛擬貨幣為媒介洗錢、逃匯等犯罪。明確駕駛人醉酒後啟用輔助駕駛功能仍應承擔刑事責任，科技應用須守法律底線。



防範化解重點領域風險。落實房地產融資協調、先予辦證等機制，促進保交房。審結金融案件270餘萬件，做實風險防控。



推進矛盾糾紛預防化解。堅持和發展新時代“楓橋經驗”，基層法院入駐縣級綜治中心全覆蓋。“總對總”合作單位自行調解糾紛65.4萬件，增長4.3倍。協同落實1至8號司法建議，抓前端成效明顯。最高人民法院巡回審判增長3.6倍，相關上訪下降23.9%。



加強人權司法保障。堅持罪刑法定、證據裁判，依法宣告294人無罪。完善律師工作機制，加強律師執業權利保障，共同維護司法公正。向涉訴困難群眾發放司法救助金8.5億元。

