兩會現場：最高檢作報告談新成效

最高人民檢察院檢察長應勇向大會報告最高人民檢察院工作（中評社 海涵攝） 中評社北京3月9日電（記者 海涵）十四屆全國人大四次會議第二次全體會議今天上午9點在人民大會堂舉行，最高人民檢察院檢察長應勇向大會報告最高人民檢察院工作。應勇表示，2025年，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，在全國人大及其常委會有力監督下，最高人民檢察院堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹習近平法治思想，全面貫徹黨的二十大和二十屆歷次全會精神，認真落實十四屆全國人大三次會議決議，深刻領悟“兩個確立”的決定性意義，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”。堅持黨對檢察工作的絕對領導，踐行全過程人民民主，積極融入進一步全面深化改革、推進中國式現代化進程，聚焦建設更加完善的中國特色社會主義法治體系、建設更高水平的社會主義法治國家，堅持為大局服務、為人民司法、為法治擔當，強化檢察監督，高質效辦好每一個案件，持續推進習近平法治思想的檢察實踐，各項檢察工作取得新成效。



一、貫徹總體國家安全觀，推進更高水平平安中國建設



全面準確貫徹寬嚴相濟刑事政策，全力保障國家長治久安。全年批准逮捕各類犯罪嫌疑人66.4萬人，提起公訴140.4萬人，同比分別下降11.7%和13.9%。我國社會治安形勢持續向好，是世界上最安全國家之一。



堅決捍衛國家安全。依法從嚴懲治危害國家安全犯罪，堅決打擊敵對勢力滲透、破壞、顛覆、分裂活動。貫徹《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》，促進香港長期繁榮穩定。依法懲治“台獨”頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪，維護國家主權、統一和領土完整。



著力維護社會穩定。嚴懲嚴重暴力犯罪，起訴故意殺人、搶劫、綁架等犯罪5.4萬人。最高人民檢察院依法核准追訴發案超過二十年的命案凶手380人，讓罪犯難逃法網。依法規範適用認罪認罰從寬制度，促進服判息訴，修復社會關係，彰顯犯罪治理效能。持續落實辦理醉駕刑事案件意見，受理審查起訴、起訴危險駕駛犯罪同比分別下降21.5%和16.5%，全國涉酒駕醉駕交通事故死亡人數同比下降13.8%，醉駕治理成效不斷鞏固。



堅定維護國防和軍事利益。深化軍地檢察協作，起訴危害國防利益犯罪362人；辦理公益訴訟437件，推動加強軍用機場、航道等保護。



持續推動網絡生態治理。起訴利用網絡實施的犯罪18.2萬人。依法懲治電信網絡詐騙犯罪，起訴6.9萬人。針對緬北白家、明家、魏家、劉家犯罪集團武裝庇護電詐、殘害我國公民行為，最高人民檢察院指導對285人提起公訴、從嚴懲處。加強公民個人信息司法保護，堅決維護網絡空間秩序。



依法協同推進社會治理。結合履職辦案制發檢察建議1.7萬件，促進源頭治理。推動群眾信訪件件有回復從“做得到”向“做得好”提升。全國縣級檢察院全面派員入駐綜治中心，深化重復信訪化解攻堅，落實各級檢察院領導幹部接訪下訪制度，包案辦理信訪5.4萬件，推動案結事了人和。



以公正司法引領法治風尚。將社會主義核心價值觀融入檢察履職，弘揚法治精神，促進社會穩定。對審查認定屬正當防衛的，依法不捕不訴339人。王某與深夜潛入家中的行竊者搏鬥致其死亡，陳某反抗不法侵害時致施暴者受傷，檢察機關均認定屬正當防衛，持續彰顯法不能向不法讓步。

