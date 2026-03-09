河套港園區5座大樓提前年內落成

圖為河套香港園區。 資料圖片 中評社香港3月9日電／全國兩會正在北京召開，就“十五五”規劃設港澳專章，香港特區政府創新科技及工業局局長孫東表示，這突顯出國家對港澳在未來國家發展大局中的高度重視，特別是在創科和引領新質生產力發展方面，香港是國家非常重要的科技力量，在助力國家實現高水平科技自立自強、原始創新、發揮國際化和內聯外通優勢等方面，沒有地方能取代香港的特色。



孫東：規劃突顯國家對港澳重視



香港文匯報報導，最新一份財政預算案提出，注資100億元至河套香港園區公司，孫東昨日出席商台節目時提到，不會像以前那樣由政府“大包大攬”，而是政府透過投入資金去撬動市場力量，故100億元中絕大部分會投入公私營合作。他指，河套園區第一期首批次的餘下5幢大樓正在24小時開工，“因為現在的形勢發展很快，第一個五年規劃，國家也好、香港也好，都有個強大的需求。”相關大樓原預計明年陸續落成，按現有進度，預料可提速至今年底開始落成及投入使用。



就河套香港園區第一期餘下用地，創科局早前已接獲來自本地、內地及海外的27份意向書，局方希望盡快開始就首批地塊招標，緊接今年至明年推出市場，預期上址的創科生態系統會愈見蓬勃。事實上，今年主動就園區查詢的公司已明顯較去年多。



孫東認為，河套是平整好的熟地，又是國家重點項目，具備優勢，故對將來的土地招標持謹慎樂觀態度。由於促進人流、物流、資金流及數據流等“四流”跨境流動，是推動河套港深園區創科發展的關鍵要素，孫東表示，數據流和生物樣品過境已進入最後階段討論，兩地基本達成共識，正徵求國家其他部門的意見，相信很快就會落實。



他又提到，香港正與國家商討，在元朗創新園建立內地境外第一個國家製造創新中心，借助該處微電子園區的科研實力、生態圈及香港國際化優勢，重點研發極端條件下的半導體芯片技術，目標要達到國際領先水平，為航空航天、能源及電力系統等供應芯片。至於2024年本港推出“新型工業加速計劃”以資助創科企業設立新智能生產設施，政府主動引進及扶植的企業今年年初已達到620間。