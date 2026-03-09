時隔七年　國羽再奪全英賽女單、女雙冠軍

中評社香港3月9日電／當地時間8日，全英羽毛球公開賽在伯明翰落幕，中國隊入賬兩金。王祉怡結束對韓國名將安洗瑩的10連敗，奪得女單冠軍；劉聖書/譚寧登頂女雙。國羽在這兩個項目上都是時隔7年再奪冠。



新華社報導，女單決賽在頭號種子安洗瑩和2號種子王祉怡之間展開，這也是去年決賽的重演。彼時安洗瑩逆轉獲勝，此番王祉怡表現得頑強且耐心，最終以21:15、21:19拿下勝利。國羽上一次奪得全英賽女單桂冠還要追溯到2019年，當時陳雨菲笑到最後。



“我仍然不敢相信我能贏，真的很開心。我覺得非常重要的一點是我面對她（安洗瑩）的心態。以往的比賽中，可能我沒有堅持這麼多拍，但今天我做到了，而她就出現了失誤。這可能是讓今天結果不一樣的原因。”賽後王祉怡說。



同樣取得突破的還有世錦賽冠軍劉聖書/譚寧。女雙決賽中，面對韓國組合白荷娜/李紹希，頭號種子劉聖書/譚寧以21:18、21:12連下兩城，首奪全英賽冠軍，並解鎖全部超級1000賽冠軍。2026開年以來，她們已連續登頂三站世界羽聯高級別賽事。



中國台北隊收穫兩金。林俊易以21:15、22:20擊敗印度選手拉克什亞·森，問鼎男單；葉宏蔚/詹又蓁以21:19、21:18戰勝法國組合吉凱爾/德爾呂，混雙折桂。



男雙冠軍歸屬韓國組合金元昊/徐承宰，他們鏖戰三局，2:1戰勝馬來西亞組合謝定峰/蘇偉譯，成功衛冕。