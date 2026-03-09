周琪代表：台灣光復是全民族抗戰的勝利成果

全國人大代表，遼寧省台灣同胞聯誼會會長周琪（中評社 盧哲攝） 中評社北京3月10日電（記者 盧哲）十四屆全國人大四次會議第二場“代表通道”集中採訪活動9日在人民大會堂中央大廳北側舉行。全國人大代表，遼寧省台灣同胞聯誼會會長周琪接受訪問表示，歷史清晰地表明，台灣光復是全民族抗戰的勝利成果，是包括台灣同胞在內的全體中華兒女前僕後繼、浴血奮戰取得的。任何企圖歪曲這段歷史、割裂兩岸聯繫的“台獨”史觀，都是對歷史的背叛、對先烈的褻瀆。



有記者問及，2025年是中國人民抗日戰爭勝利暨台灣光復80周年。“在全民族抗戰中，台灣同胞沒有缺席”，作為來自台灣團的全國人大代表，對此有何感受？



周琪表示，全國人大常委會在台灣光復80周年前夕通過決定，以法律形式設立“台灣光復紀念日”，這既是對歷史的莊嚴紀念，更充分彰顯兩岸同屬一個中國的歷史和法理事實。



“作為台灣團的代表，對於您提到的‘在全民族抗戰中台灣同胞沒有缺席’，我深有感觸。這是無數台胞先輩用鮮血、用生命、用忠誠書寫的英雄抗戰詩篇。”周琪說，回顧那段椎心泣血的歷史，1895年《馬關條約》割讓台灣，自此台灣便陷入長達50年的日本殖民統治。然而，反抗的火種從未熄滅，在這半個世紀中，從丘逢甲等人的武裝抵抗，簡大獅、柯鐵虎的武裝起義，到林獻堂、蔣渭水的文化抗爭，再到霧社起義中少數民族同胞的悲壯抗爭，台灣同胞始終以各種形式與殖民者進行不屈不撓的鬥爭。特別是1937年全民族抗戰爆發後，“欲救台灣必先救祖國”成為無數台灣志士的共識。他們深知，衹有祖國抗戰勝利，台灣才能真正光復。



周琪講述道，很多台灣青年冒著生命危險，衝破日寇的重重封鎖，跨越海峽奔赴祖國大陸。他們有的參加遠征軍入緬作戰、有的深入敵後戰場、有的在大後方奔走呼號。台籍抗日將領李友邦1939年在浙江金華組建台灣義勇隊，在東南戰場與大陸軍民並肩作戰，開展對敵鬥爭、醫療救助、生產報國等工作。“據不完全統計，日據期間約有65萬台灣同胞為反抗殖民統治獻出寶貴生命，近5萬台灣青年投身祖國抗戰。這些數字背後，是一個個英勇的、充滿愛國情懷的鮮活生命，他們用行動證明了兩岸同胞是休戚與共的命運共同體。”