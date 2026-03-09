倪迪代表：我國航海事業現在越來越有奔頭

全國人大代表、中國遠洋海運集團高級船長倪迪（中評社 盧哲攝） 中評社北京3月10日電（記者 盧哲）十四屆全國人大四次會議第二場“代表通道”集中採訪活動9日在人民大會堂舉行。全國人大代表、中國遠洋海運集團高級船長倪迪受訪表示，國家出台了相關的優惠政策，以及關於加強高素質船員隊伍建設的指導意見等一系列關心關愛船員的措施，我們國家的航海事業現在越來越有奔頭。



談起親歷了國家航運的發展變化的最深感受，倪迪說，自己是來自中國遠洋海運集團的一名遠洋船長，從事海運事業已經28年了。“這些年，我以船為家、以海為伴，曾到過世界上30多個國家和地區，累計航程可繞地球30多圈。可以說，我真真切切見證了中國航運業翻天覆地的變化，也切身感受到習近平總書記關於‘經濟強國必定是海洋強國、航運強國’的重要論述，正從宏偉藍圖一步步轉化為生動實踐。”



“回顧這些年的經歷，我覺得咱們國家的航海事業現在是越來越重要。”倪迪表示，現在我國約95%的進出口貨物運輸通過海運完成，中國擁有全球規模最大的海運船隊，全球最大的世界級港口群，國際海運量占全球近三分之一；我們與世界上100多個國家和地區建立起航線聯繫，航線覆蓋“一帶一路”所有沿海國家和地區。比如，位於秘魯的錢凱港投入運營，“上海至錢凱”實現雙向奔赴。上海港集裝箱年吞吐量連續16年位居全球首位。“作為參與者和見證者，我和我的船員兄弟們都倍感自豪。”



倪迪表示，我國是船員大國，目前，註冊船員超過200萬，其中，海船船員97萬人。這支專業的船員隊伍，正在為我國從航運大國邁向航運強國發揮著重要作用。