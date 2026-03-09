董明珠答中評：大灣區發展給企業更多機遇

全國人大代表、格力電器董事長董明珠（中評社 盧哲攝） 中評社北京3月10日電（記者 盧哲）全國人大代表、格力電器董事長董明珠9日在回答中評社記者提問時表示，隨著粵港澳大灣區發展建設進一步深化，對於扎根廣東的企業來說會帶來更多機遇，包括未來人才、技術等互相之間的交流會更深更廣。



十四屆全國人大四次會議9日在北京人民大會堂舉行第二次全體會議。全國人大代表、格力電器董事長董明珠在此間接受記者訪問，回答了多個熱點話題。



關於“製造業反內捲”，董明珠說，自己反對“捲”，她認為關鍵是企業家和企業自己要自律，一定要把最好的產品送到市場當中去，而不能靠低價，甚至於偷工減料。這對市場和對消費者是不負責任的行為。



技能人才培養，是董明珠關注的重點之一。據介紹，過去一年，她多次走進職業院校實訓基地，瞭解課程設置與企業需求匹配情況。一線情況讓董明珠更加關注產教融合的深度。董明珠認為，製造業高質量發展，要通過技術進步與人才成長同步推進，實現效率提升與就業質量提升的雙重目標。



在回答中評社記者提問時，董明珠表示，隨著粵港澳大灣區粵港澳大灣區建設進一步深化，將帶來更多機遇。尤其對於扎根廣東的企業來說，未來在人才、技術等方面，相互之間的交流會更深更廣。對前景十分期待。



董明珠曾談及傳統產業與AI技術的共生關係：“數字化時代的AI技術需要嫁接在傳統產業中，兩者需要完美結合，對於傳統製造業來說，更要不斷地創新，不斷提高自身的水平。”董明珠在受訪時提到，要把年輕人從繁瑣、笨重的工作中解放出來，幫助他們從操作工向技工角色轉變。“即使沒有互聯網技術，企業也要做這件事。有了互聯網比如AI技術，給我們帶來了更好的工具，這當然是一件好事。”董明珠透露，自己已熟練使用AI正常處理工作。有記者提問年輕人擔心被AI替代，董明珠表示：“我那麼大年紀都不怕被AI替代，你們年輕人怕什麼？只能通過學習，做到比AI聰明！”