柳江：科技創新最重要是攻克和掌握核心技術

全國人大代表，四川長虹電子控股集團有限公司黨委書記、董事長柳江（中評社 盧哲攝） 中評社北京3月10日電（記者 盧哲）十四屆全國人大四次會議第二場“代表通道”集中採訪活動9日在人民大會堂舉行。全國人大代表，四川長虹電子控股集團有限公司黨委書記、董事長柳江受訪時表示，科技創新最重要的就是要攻克和掌握核心技術。



在回答關於企業轉型升級的提問時，柳江首先介紹，長虹是“一五”計劃建設的國企。歷史上生產出新中國第一台黑白電視機、建成第一條彩電生產線。現在的長虹，除了能夠生產全品類的智慧家電和關鍵核心器件外，還擁有數字經濟、新能源，醫療健康、機器人等多個產業板塊，培育出9家國家級的小巨人企業。



“這些年來，我們也遇到許多的新問題、新挑戰，但是通過科技創新，憑著‘艱苦奮鬥，敢為人先，鍥而不舍，精益求精’的長虹精神，我們一步步地走了過來。”柳江說，科技創新最重要的就是要攻克和掌握核心技術。比如，高速背板連接器是移動通訊的關鍵器件，它能保證數據傳輸的快速、有效，是移動設備的“脊柱神經”，被譽為連接器領域“皇冠上的明珠”，長期被國外企業壟斷，不摘下這顆明珠，就沒有5G的自主可控。2019年，我們的華豐科技接到攻關任務，由於是獨立核算單位，攻關失敗將承擔比較大的經濟損失，甚至危及企業生存。大家背水一戰，研發人員拉著行軍床、住進實驗室，用一年時間走完了國外企業10年的路，攻克了“卡脖子”難題。



柳江說，再比如，正在進行運行試驗的CR450動車組，是當今世界跑得最快的高速列車。它的應急電源採用的是我們長虹自主研發的鋰離子蓄電池組。我們從2018年起就在攻關這個項目，中間10多次需求方提出了改進需求，每一次對我們都是重大挑戰。到2023年底，我們的蓄電池系統重量從傳統的2000公斤降到了1200公斤。但這時需求方提出，要在保持性能指標不變的前提下，再減重200公斤。面對這種極限要求，我們沒有退縮，一步步摳細節，從系統到結構，再到材料，一次次的設計改版和仿真試驗，終於使系統從1200公斤減到了920公斤，滿足了整車的要求，助力CR450在祖國的大地上飛馳起來，跑出新的中國速度。