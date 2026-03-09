道指期貨瀉逾千點　日韓各挫7%台股跌5%

中評社香港3月9日電／美伊戰事致霍爾木茲海峽封鎖，國際油價急升至每桶110美元以上。美股道指期貨現跌1，047點或2.2%、標普500期貨及納指期貨跌2%及2.3%。亞太區多地股市今早（9日）顯著下滑。港股現跌655點或逾2.5%，報25，101點。內地A股滬深兩市半日收跌1.1%及2.1%。



AASTOCKS消息，日本日經平均指數半日跌3，880點或7%，報51，740點。軟銀、Advantest、迪思科、雷泰光電及鎧俠（285A.JP）各跌11%至14%。韓國韓國綜合股價指數跌395點或7.1%，報5，188點，一度觸發熔斷。三星電子、SK海力士、現代汽車、SK Square及起亞汽車各跌8.4%至9.6%。本港上市的海力士2倍ETF（07709.HK）低開近15%後，初段曾跌40.3%，低見17元。現報22.38元，跌21.36%，成交1億股，涉資22.58億元。三星2倍ETF（07747.HK）現報59.02元，跌18.59%，成交7.66億元。



台股加權平均指數跌1，714點或5.1%，報31，884點。台積電跌4.8%，鴻海及聯發科跌5.8%及7.1%，台達電跌9.5%。澳洲標普／澳交所200指數跌317點或3.6%，報8，533點。澳洲聯邦銀行、澳洲國民銀行、西太平洋銀行及澳新集團跌3.3%至4.1%。礦業股必和必拓及力拓跌6.4%及4.7%。新西蘭證交所50指數跌422點或3.1%，報13，096點。新加坡海峽時報指數跌124點或2.6%，報4，723點。新航跌4.5%，星展、大華及華僑三大銀行跌2.2%至2.5%，新交所跌2.7%。其他東南亞股市方面，泰國及印尼股市跌4.9%及3.8%，馬來西亞股市跌2.6%。越南河內指數急跌7%、胡志明指數跌6.2%。