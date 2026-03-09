農業農村部部長：做到了中國糧主要用中國種

農業農村部部長韓俊（中評社 海涵攝） 中評社北京3月10日電（記者 海涵）農業農村部部長韓俊3月9日在十四屆全國人大四次會議第二場“部長通道”集中採訪活動上表示，經過多年努力，特別是2021年以來實施種業振興行動持續發力，我們做到了“中國糧”主要用“中國種”，蔬菜、畜禽、水產品等當家品種立足國內也都有保障。



韓俊說，經過多年的努力，我們國家糧食等重要農產品的供給保障能力穩步提升，去年我們糧食在高位上再獲豐收，總產量是14298億斤，我們已經連續兩年站穩1.4萬億斤的新台階，人均占有量達到500公斤以上，高於世界平均水平。



“除了糧食以外，我們的肉蛋奶、水產品、水果蔬菜供應也是充裕的，”韓俊現場報了一個賬：去年，我們肉類的產量首次突破1億噸，攤到全國人民頭上，人均占有量是72.3公斤，超過世界平均水平；我們禽蛋的產量是3498萬噸，人均是24.9公斤，超過了世界發達國家的水平；我們水產品的產量是7657萬噸，人均是54.4公斤，也超過了世界的平均水平；我們牛奶的產量是4091萬噸，人均是29.1公斤，大約相當於世界的1／3；我們去年蔬菜超過8億噸，水果近3.6億噸，總量和人均在全世界都是名列前茅的。“中國農產品的供給是充足的、品種是豐富的，市場上的農產品是琳琅滿目的，一年四季想吃啥都有、都買得到。”



近些年極端天氣多發，大災小災不斷。在此情況下，農業和糧食能夠穩產豐收，靠的是什麼？韓俊指出，靠的是以習近平同志為核心的黨中央的堅強領導，靠的是億萬農民的辛勤耕耘，靠的是黨的強農惠農富農政策的有力保障，靠的是農業科技水平的持續提升。

