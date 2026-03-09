現場：人大第二次全體會議多次談及台灣

十四屆全國人大四次會議9日上午在北京人民大會堂舉行第二次全體會議（中評社 海涵攝） 中評社北京3月10日電（記者 海涵）十四屆全國人大四次會議9日上午在北京人民大會堂舉行第二次全體會議，聽取和審議全國人大常委會工作報告和最高人民法院工作報告、最高人民檢察院工作報告，審議全國人民代表大會常務委員會關於法律清理工作情況和有關法律和決定處理意見的報告。中評社記者注意到，這次會議多次談及台灣問題，立場清晰、信號明確。



受全國人大常委會委托，趙樂際委員長向大會報告工作。他在回顧過去一年工作時指出，在紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年、台灣光復80周年之際，全國人大常委會依據憲法作出決定，將10月25日設立為台灣光復紀念日，以此激勵全體中華兒女為祖國統一、民族復興團結奮鬥。



最高人民法院院長張軍在最高人民法院工作報告中談及堅決捍衛國家安全時指出，嚴懲“台獨”頑固分子。在闡述“以高質量司法守護高品質生活”時，張軍提到，保護港澳台同胞和海外僑胞、歸僑僑眷合法權益。妥善化解涉台胞台企權益糾紛。



最高人民檢察院檢察長應勇在最高人民檢察院工作報告中介紹堅決捍衛國家安全相關工作時指出，依法懲治“台獨”頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪，維護國家主權、統一和領土完整。談到依法維護人民權益時，張軍表示，保障港澳台同胞、海外僑胞和歸僑僑眷合法權益。



從立法層面設立台灣光復紀念日、銘記歷史正本清源，到司法系統依法嚴懲“台獨”分裂犯罪、切實保障台胞台企合法權益，全國人大與“兩高”在同一場會議上集中釋放涉台信息，既彰顯維護國家主權與領土完整的堅定意志，也體現依法反“獨”促統、依法保障台胞福祉的一貫立場。法律底線清晰可依，司法舉措務實有力，為兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業提供堅實法治保障。



這次會議上的涉台內容，再次向外界表明，中國政府和中國人民捍衛國家統一的決心堅定不移，遏制“台獨”分裂行徑的能力堅不可摧；同時，依法反“獨”與融合發展並行發力，既劃出不可逾越的紅線，也敞開攜手發展的大門。



（後方支援助理記者：陳鑫琳）

