交通運輸部部長：進一步完善高速路充電服務

交通運輸部部長劉偉（中評社 海涵攝） 中評社北京3月10日電（記者 海涵）3月9日，在十四屆全國人大四次會議第二場“部長通道”上，交通運輸部部長劉偉表示，今年將著力保障節日出行，重點做好重大節假日大客流出行服務保障；同時，將在提升高速公路服務區服務品質上持續用力，進一步完善充電服務設施，緩解“找樁難、排隊長”問題。



劉偉指出，交通運輸服務千家萬戶，與人民群眾生產生活息息相關。從日常數據來看，跨區域出行方面，全國每天有大約3000萬輛小客車在高速公路通行，約1000萬人乘坐高鐵，約200萬人選擇民航出行；城市內部出行方面，全國每天約有1億人乘坐地鐵軌道交通，1億人乘坐公共汽電車，1億人乘坐出租車、網約車通勤；快遞物流方面，全國每天攬收快遞約5.5億件，平均每人每周收3件快遞。這些數據充分彰顯了交通運輸在服務保障民生中的重要作用。



劉偉表示，交通運輸部門始終牢記習近平總書記重要指示精神，堅持民生為大，聚焦人民群眾急難愁盼問題，今年重點從三個方面發力，辦好交通為民實事。



第一，著眼出行，在服務保障人民群眾出行上持續用力。今年工作安排突出“三個著力”：一是著力打造服務品牌，圍繞讓出行更加舒適，積極培育銀發列車、景區直通車、國內航空快線等服務品牌，全面完善小微型客車租賃網絡布局建設；二是著力推動旅客聯程運輸，圍繞讓出行更加便捷，發揮綜合交通優勢，創新空鐵聯運、陸空聯運等服務模式，推動“一次購票、一次支付、一票通行”；三是著力保障節日出行，重點做好重大節假日大客流出行服務保障。每年春節、五一、十一長假期間，跨區域人員流動量約為平常的2倍，今年大年初六跨區域人員流動量達3.8億人次，高速公路車流量超7100萬，均創歷史新高。交通運輸部門將堅持安全第一、以人為本，加強重大風險研判，破解難點堵點，全力保障出行安全順暢。

