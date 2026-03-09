國家體育總局局長：大力整治體育飯圈亂象

國家體育總局局長高志丹（中評社 海涵攝） 中評社北京3月10日電（記者 海涵）國家體育總局局長高志丹3月9日在十四屆全國人大四次會議第二場“部長通道”集中採訪活動上表示，大力弘揚中華體育精神和北京冬奧精神，強化體育的教育功能與價值，增強體育文化的傳播力、影響力和吸引力，大力整治體育“飯圈”亂象。



高志丹表示，體育承載著國家強盛、民族振興的夢想，國運盛體育興。“十四五”期間，我們錨定體育強國建設目標，取得了一系列新成就：全民健身場地設施持續增多。群眾體育活動豐富多元，青少年體育蓬勃開展，北京冬奧會、杭州亞運會、巴黎奧運會、哈爾濱亞冬會連創歷史佳績，粵港澳聯合承辦全運會創新“一國兩制”實踐，體育產業規模逐年快速攀升，中華體育精神、北京冬奧精神深入人心、催人奮進，體育的多元功能和綜合價值不斷彰顯、充分釋放，中國體育煥發出前所未有的生機與活力。這些都為我們順利開啟“十五五”體育事業發展新征程，加快推進體育強國建設注入了力量、增強了信心。



高志丹說，體育界有一句格言：“走下領獎台，一切從零開始”。“十五五”期間，我們將錨定目標任務，聚焦問題，進一步深化改革、強化治理、多措並舉、攻堅克難，以奮發有為的姿態，奮力開啟體育強國建設的新征程。



在強化體育為民方面，將堅持以人民為中心，重點在強化供給、整合資源、區域平衡上發力，不斷滿足人民群眾多樣化、個性化的體育需求，將更多的賽事活動、場地設施、服務資源送到群眾身邊，讓大家真正能夠看得見、用得上、玩得起，讓“15分鐘健身圈”成為人民群眾的“幸福生活圈”，讓“村BA”“城超”等群眾喜聞樂見的體育活動遍地開花，切實把體育的發展成果轉化為人民群眾可感可及的幸福體驗。



在深化競技體育改革方面，將充分發揮新型舉國體制的制度優勢，認真總結巴黎、米蘭奧運會成功經驗和不足，進一步深化競技體育管理體制、運行機制和訓練競賽改革，建立新型的多元化的人才培養模式，完善激勵和淘汰機制，加大科技創新力度，努力提高國際競爭力。從“633”項目入手，不斷鞏固乒乓、羽毛、跳水、體操、舉重、射擊6個項目的傳統優勢，著力發展田徑、游泳、水上運動三個基礎大項，奮力推進足球、籃球、排球“三大球”振興，固點拓面、強化基礎、重點突破，努力在洛杉磯和未來奧運會上再創佳績，築牢奧運強國的戰略地位。