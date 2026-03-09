伊朗紅新月會：儲油設施爆炸帶來大氣污染風險

中評社香港3月9日電／伊朗伊斯蘭共和國通訊社8日援引伊朗紅新月會的聲明報導說，儲油設施爆炸會導致大量有毒物質進入大氣，並可能產生有毒酸雨，這可能導致皮膚灼傷和肺部損害。



7日晚，位於伊朗首都德黑蘭和厄爾布爾士省的4處儲油設施及一處石油產品轉運中心遭戰機襲擊。



據報導，伊朗紅新月會警告，儲油設施爆炸會導致大量有毒的碳氫化合物、硫化物和氮氧化物等進入大氣和雲層。這些大氣污染物會使“降雨極其危險且呈強酸性”，這種酸雨可能導致皮膚化學灼傷並對肺部造成嚴重損害。該組織提醒，如果酸雨接觸到皮膚，應使用冷水持續衝洗，並立即更換接觸過酸雨的衣物，將其放入密封袋中。



新華社報導，伊朗外交部發言人伊斯梅爾·巴加埃在社交媒體X平台上發文說，襲擊儲油設施的行為“導致危險物質和有毒物質被釋放到空氣中，毒害了平民，破壞了環境，造成大規模的生命威脅”。



另據美國《時代》雜誌網站等媒體8日報導，伊朗多處儲油設施遭襲擊後，德黑蘭上空籠罩著濃重的黑煙，遭襲儲油設施附

近區域出現了罕見的“黑雨”天氣現象。德黑蘭居民反映出現呼吸困難。



伊通社8日還援引伊朗環境保護組織的聲明說，受近日美國和以色列襲擊影響，污染物已進入德黑蘭，市民應避免非必要的戶外活動。