伊朗選出新任最高領袖　國內各方表態支持

中評社北京3月9日電／在穆傑塔巴·哈梅內伊當選伊朗第三任最高領袖後，伊朗國內各方9日紛紛發聲，表態支持。



新華社報導，伊朗總統佩澤希齊揚發表書面致辭說，經專家會議“果斷而明智”的投票，穆傑塔巴當選伊朗第三任最高領袖，“這將開啟伊朗民族尊嚴和權威的新時代”。新任最高領袖當選體現了民族團結的決心。面對美國和以色列的威脅，伊朗堅決維護國家主權與安全，穩步開闢高效發展與進步之路。



伊朗伊斯蘭議會議長卡利巴夫表示，推舉穆傑塔巴為最高領袖的決定“精準且明智”。穆傑塔巴深受民眾愛戴，將帶領伊朗走向繁榮、進步和團結。



伊朗最高國家安全委員會秘書拉里賈尼表示，儘管面臨外部威脅，伊朗專家會議仍選出新任最高領袖。他說，伊朗比以往任何時候都更需要團結，“新任最高領袖必須在戰爭時期以強大的力量治理國家”。



伊朗武裝部隊總參謀部發表聲明說，為了國家的利益和安全，將在最高領袖的領導下“戰鬥到最後一刻”。聲明說，在穆傑塔巴的領導下，伊朗武裝部隊將“比以往任何時候都更加強大、更加堅定”，為了國家的利益和安全，堅決抵抗敵人。



伊朗伊斯蘭革命衛隊發表聲明說，最高領袖必將“帶領國家和革命克服重重困難”。伊斯蘭革命衛隊隨時準備完全服從最高領袖的命令並作出犧牲。



伊朗外交部長阿拉格齊發表書面致辭祝賀穆傑塔巴當選。他說，伊朗當前面臨嚴峻形勢，選舉新任最高領袖將保障伊朗國家主權和領土完整，加強民族團結與凝聚力。伊外交人員“一刻也不放棄”捍衛伊朗民族權利，將維護國家利益和安全，實現伊朗伊斯蘭革命的目標。



伊朗伊斯蘭宣傳協調委員會說，當地時間9日15時，德黑蘭民眾將在德黑蘭革命廣場就伊朗選出新任最高領袖舉行集會。



也門胡塞武裝發表聲明，祝賀穆傑塔巴當選伊朗最高領袖，稱此舉是“對敵人的沉重打擊”。



據美國福克斯新聞頻道報導，美國總統特朗普對伊朗新任最高領袖感到“不高興”。