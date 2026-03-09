駐韓美軍運輸機異動　或向中東轉移“愛國者”

中評社北京3月9日電／新華社韓國媒體報導，駐韓美軍烏山空軍基地運輸機近期頻繁起降，引發外界對其向中東地區轉移“愛國者”導彈系統等武器裝備的猜測。駐韓美軍和韓國總統府對此均拒絕證實或否認。



提供實時航班飛行狀況的24小時飛行雷達網站數據顯示，2月底，美軍C－5戰略運輸機和C－17運輸機被發現在位於首爾以南的京畿道平澤市的烏山空軍基地降落，並於數日後陸續飛離。按韓國媒體說法，美軍C－17運輸機時常在該基地起降，用於運送美軍人員和裝備，但C－5運輸機的出現較為罕見，引發廣泛關注。



韓國媒體報導，至少兩架C－5運輸機2月底飛抵烏山空軍基地，分別於2月28日和3月2日離開。美軍未向外界透露這些運輸機的目的地，但相關飛行記錄顯示其飛行逾14個小時，可能前往美國本土或中東地區。按美軍說法，C－5運輸機用於運輸“愛國者”導彈系統等重型裝備。此前有媒體報導，駐韓美軍近期將部署在韓國國內其他基地的“愛國者”導彈系統轉移至烏山空軍基地。



按韓國媒體說法，綜合上述內容推測，美軍可能已將部分“愛國者”導彈系統運出韓國。



駐韓美軍官員8日接受韓國媒體採訪時說，出於作戰安全考慮，不就相關軍事調動或轉移發表評論。韓國總統府一名發言人表示，韓國政府不宜對駐韓美軍作戰管理置評。據消息人士透露，韓美兩國已討論過相關事宜。



駐韓美軍部分裝備被抽調至中東地區已有先例。去年6月，為配合美國空襲伊朗三處核設施，駐韓美軍的兩套“愛國者”導彈系統被臨時部署至中東，後於同年10月調回韓國。