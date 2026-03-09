水比油貴　海灣多國水廠遇襲引擔憂

中評社北京3月9日電／自美國和以色列2月28日對伊朗發動軍事打擊以來，海灣多國的海水淡化廠在雙方襲擊中受到波及。觀察人士擔憂，對這些極度缺水的國家來說，供水設施比能源設施更關鍵，倘若戰事導致斷水，經濟和民生將受嚴重影響。



新華社報導，巴林政府8日說，該國境內一座海水淡化廠遭伊朗無人機襲擊。此前，阿聯酋和科威特的多座海水淡化廠也受到戰火波及。不過，觀察人士說，眼下暫無證據表明伊朗專門瞄准這些民用設施襲擊，它們大多遭受連帶損失或被攔截的導彈彈片擊中。



伊朗外交部長阿拉格齊7日指認美國襲擊伊朗格什姆島海水淡化廠，致使30個村莊供水受到影響。他說，攻擊伊朗基礎設施是危險之舉，必將招致嚴重後果。



據美聯社報導，伊朗是海灣地區最不依賴海水淡化的國家之一，其飲用水主要來自地表水和地下水。但它的鄰國則大多缺乏淡水，嚴重依賴海水淡化。科威特90%的飲用水來自海水淡化廠，這一比例在阿曼和沙特阿拉伯分別為86%和70%。



美國中情局先前公開的一份分析報告顯示，海灣國家經過海水淡化處理的飲用水超過90%集中在56個水廠，而這些關鍵基礎設施極易受到軍事行動或其他破壞活動的影響；一旦其中任意一處水廠遇襲，附近城市將在幾天內癱瘓。美國國務院一份文件顯示，如果沙特首都利雅得依賴的海水淡化廠或其管道遭嚴重破壞，這座城市的居民將被迫在一周內轉移。



在中東以往戰爭中，不乏破壞用水設施的先例。海灣戰爭後期，伊拉克從科威特撤退時，破壞了後者的大量電站和水廠，導致科威特戰後多年一直缺水，不得不依靠進口。