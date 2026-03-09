在德國加油站感受中東戰事衝擊

3月8日，德黑蘭遭空襲後濃煙滾滾。 （新華社） 中評社香港3月9日電／初春的寒意料峭，道路兩旁燈光稀疏。當地時間7日20時許，德國首都柏林郊區一處加油站前的汽車排起長隊，打破了周末夜晚的寧靜。這一頗不尋常的景象，折射出遠在數千公里之外的中東戰事對德國人日常生活的影響。



“白天油價更高，只能晚上來。”正在排隊的司機於爾根對記者說，他是在線食品訂購與配送服務平台優食公司的配送員，平台通常只支付配送費用，油費等運營成本則需由司機自行承擔。“這一周，油價幾乎每天都在漲，我每天都要跑很長的路，如果再漲下去，真的很難承受。”



於爾根坦言，高油價迫使他不得不重新規劃送餐路線，有時甚至考慮減少接單量以控制開支。



新華社報導，自美國和以色列2月28日對伊朗發動軍事打擊以來，國際能源市場價格波動加劇，導致德國國內零售油價顯著上漲。對不少日常依賴汽車出行的人來說，夜間加油成了一種“省錢策略”。



德國最大交通協會全德汽車俱樂部的長期監測顯示，德國油價通常白天略高於夜間，因此一些人寧願深夜加油。該協會提醒，自伊朗緊張局勢升級以來，德國的加油站頻繁出現排隊高峰，準備加油的人需做好等待更久的心理準備。



汽車隊伍緩緩移動，電子油價牌清晰顯示著柴油每升2.109歐元，汽油每升2.014歐元。美以對伊朗發動襲擊前，德國的柴油和汽油平均價格長期維持在每升1.6歐元至1.7歐元之間，而在過去一周內，油價已上漲近20%，其中汽油價格漲幅約為15%。



專家指出，柴油不僅用於交通運輸，還廣泛應用於工業生產和能源供應，在能源緊張時期對市場變化更為敏感，因此漲幅往往快於汽油。



加油站一角，年輕的母親索菲婭正在給車加油。她告訴記者：“以前加滿一箱油大約要90歐元，現在要110歐元。家庭開支已經很緊張，如果油價繼續上漲，很多計劃都得重新安排。”



索菲婭說，她身邊不少朋友已經開始減少開車，“能坐地鐵就盡量坐地鐵”。更讓她擔憂的是局勢的不確定性。“如果伊朗局勢持續升級，油價會不會漲到每升2.5歐元，甚至3歐元？照現在的漲勢，誰也說不准。”