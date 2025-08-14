編譯：韓朝重啟對話　或再陷渺茫

中評社首爾3月10日電（記者 崔銀珍編譯）前青瓦台外交安保首席秘書、韓半島未來論壇理事長千英宇在3月9日發表於《朝鮮日報》的專欄中指出，為推動重啟南北對話而提出的禁止對朝無人機滲透以及恢復《9·19軍事協議》，反而可能使韓半島和平更加脆弱。原因在於，在互不信任尚未消除的情況下主動限制自身監視偵察能力，只會削弱軍事透明度並增加朝鮮發動突襲的風險。文章認為，在缺乏信任的現實條件下，更應遵循“信任，但要驗證”的軍備控制原則，通過建立類似“空中偵察自由化協議”的制度性安排，對雙方軍事活動進行更嚴格的監測與驗證。以下為專欄全文編譯：



統一部長鄭東泳為重啟南北對話付出了相當大的努力，但得到的回應卻衹有來自朝鮮的輕蔑與嘲諷。重啟對話的希望愈發渺茫。更嚴重的問題在於，為將朝鮮拉回談判桌而拋出的“誘餌”，可能對國家安全造成損害。尤其令人擔憂的是，政府推動禁止對朝無人機滲透以及恢復《9·19軍事協議》的相關舉措。



鄭東泳部長於2月10日，在針對無人機滲透事件的軍警聯合調查尚未結束之前，便匆忙表達遺憾。對此，朝鮮勞動黨中央副部長金與正於13日仿佛抓住重大把柄般，進一步要求韓方採取“能夠確實防止再次發生的擔保措施”。隨後，鄭東泳在18日不僅就無人機事件正式道歉，還提出多項防止再發措施，包括率先恢復《9·19南北軍事協議》（該協議規定在邊境地區設立禁飛區），以及將禁止對朝無人機滲透納入法制化軌道。



至此，朝鮮不僅實現了停止對朝廣播與民間團體散發傳單的目標，還進一步獲得了禁止無人機滲透以及限制對朝空中偵察的效果。過去通過談判未能實現的訴求，如今反而通過拒絕對話更有效地達成。在這種情況下，朝鮮自然更沒有必要冒著損害其“兩個國家論”的風險回應韓方對話提議。25日金正恩在勞動黨第九次代表大會報告中，將李在明政府的對朝緩和政策嘲諷為“拙劣的欺騙劇和粗糙之作”，並斷然否認重啟對話的可能性，這在很大程度上可謂鄭部長咎由自取。



不應陷入一種幻想，認為禁止對朝無人機滲透和恢復《9·19軍事協議》就能夠促進和平。敵對關係中的和平維持，其核心在於消除相互不信任並建立信任。像《9·19協議》這樣的軍備控制安排，衹有在能夠促進軍事互信的前提下才具有意義。南北之間的信任，首先必須建立在軍事活動透明性的基礎之上。而沒有對對方軍事動向持續進行監視與偵察（ISR），這種透明性根本無從談起。“信任，但要驗證（Trust but verify）”這一格言，正是軍備控制領域的金科玉律。面對不可信任的對手，更需要嚴格的驗證機制。因此，從長遠來看，為實現真正的信任與和平，南北之間需要追求的並不是無人機禁飛或禁偵，而是建立“空中偵察自由化”的制度性安排。北約與俄羅斯之間的《開放天空條約》（The Open Skies Treaty）在2021年廢止之前，曾在長達30年的時間裡對歐洲和平發揮重要作用，這一經驗值得韓半島局勢加以借鑒。

