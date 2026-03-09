AI時代，“一人公司”加速孵化

中評社香港3月9日電／近三年，政府工作報告連續部署“人工智能＋”；今年，“智能經濟新形態”被首次寫入政府工作報告。從倡導“人工智能＋”到布局“智能經濟新形態”，政策脈絡演進傳遞出鮮明信號：我國人工智能發展已從技術研發、場景應用時期，正式邁入產業深度融合、全面賦能經濟增長的新階段。



2026年開年，以“一人公司（OPC）”為代表的“智能經濟新形態”，正萌芽生長。借助OpenClaw、秒噠等AI智能體，一批創業者正化身“超級個體”，憑一己之力搭建起AI網劇、智能手錶、“AI＋HR”、企業智能站點等垂直領域的商用級應用平台，開啟了“單人驅動＋AI協同”的創業新範式。



AI賦能“一人成軍”重塑創業生態



“現在‘養龍蝦’創業很流行，OPC發展勢頭很猛。”全國政協委員、中國科學院計算技術研究所研究員張雲泉認為，未來大家都要加強學習使用智能體工具。



“養龍蝦”是最近AI圈的熱詞，指的是用戶對OpenClaw的養成。因OpenClaw的圖標是一隻紅色龍蝦，用戶遂將對其智能體的長期培育戲稱為“養蝦”。



這一過程的實質是通過與智能體長期交流，積累記憶，將其慢慢“養”成具備時間感知、郵件發送、內容創作等功能的超級助手。在此基礎上，用戶可開發出多款個性化的功能應用，並形成經濟價值。



“OpenClaw、秒噠等AI智能體的出現，讓沒代碼基礎的普通人也能在短時間內開發出可落地的應用。”全國政協委員、中國科學院院士、上海交通大學講席教授丁洪在接受記者採訪時表示，這催生了OPC“一人成軍”的全新形態，成為“智能經濟新形態”極具活力的細胞單元。這不僅是微觀個體在技術浪潮中的輕巧一躍，也是國家戰略與時代變革在微觀層面的深刻投射。“通用人工智能（AGI）是地球智慧的第二次飛躍。”他說。



丁洪用數據佐證了這一變革的深度：以往需要10個人做一周的工作，在24小時待機的AI智能體助力下，只需幾天甚至幾個小時即可完成。而且，AI應用可以根據用戶反饋實時優化，效率更高，成本更低。“‘一人公司’不是短期風口，而是社會分工和經濟活動單元形態發生钜變的長期趨勢。”丁洪說。



“未來5年內，會湧現一批OPC獨角獸企業。”全國政協委員、香港中華青年企業家協會創會主席凌俊傑對OPC的發展前景充滿信心。他分析指出，AI極大地降低了創業門檻和試錯成本，讓個體創新活力得以充分釋放。同時，OPC往往能更敏銳地捕捉到細分領域共性需求和痛點，其“輕資產、快迭代、深垂直”的特徵也完美契合數字經濟的商業邏輯。



凌俊傑建議，有想法、有行動力的年輕人應積極在快速發展的AI應用領域中，探索能真落地、可持續的商業價值模式，把過去需要較高成本投入的創意，更多地借助AI工具去高效落地。



政策加持“一人公司”迎來發展機遇



OPC的浪潮正得到政策層面的積極響應。北京近期發布人工智能OPC服務計劃，通過租金減免、算力支持等方式構建OPC培育體系；深圳計劃到2027年建成超10家OPC社區、培育超千家高成長性人工智能創業企業。蘇州、杭州等地也紛紛布局構建OPC創業生態……記者注意到，不少地方已陸續出台推動OPC發展的政策和舉措。



然而，採訪中委員們不約而同提到了當前OPC發展面臨的幾個關鍵困境。



凌俊傑表示，作為一種全新的公司形態，OPC面臨個人財產和公司財產的界限模糊、AI生成內容的知識產權歸屬不明等問題。張雲泉則關注到創業者的生態困境，OPC往往衹有創業者單打獨鬥，創業者生態較為孤立。



同時，傳統金融機構面向這類輕資產主體的信貸產品也較為稀缺。丁洪從技術角度分析道，OPC盈利空間高度依賴算力與數據，但目前面向OPC的普惠算力和高質量開放數據仍顯不足，一定程度上制約了AI模型的訓練和產品迭代。



“OPC要實現從小步走向大步跑的邁進，讓‘智能經濟新形態’朝著有益、安全、公平的方向發展。”凌俊傑建議，相關部門可打出政策組合拳：推出OPC合規指引，明確AI倫理、數據使用等方面的責任邊界和知識產權歸屬，向合規OPC分級分類開放高質量的脫敏數據集，並配套提供普惠算力；在金融支持方面，可探索將代碼貢獻量、產品用戶增長、開源影響力等“數字資產”納入信貸評估體系，為OPC量身定製金融產品，助力OPC在“智能經濟新形態”賽道上加速奔跑。



（來源：新華社）