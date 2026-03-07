劍指霍爾木茲：美伊衝突撼動全球能源版圖

霍爾木茲海峽位置圖 中評社廣州3月10日電（作者 李麗涵 黃佳媛）近日，美國與以色列對伊朗發起軍事打擊，伊朗隨即展開報復反擊，戰火直接波及全球能源運輸“咽喉”——霍爾木茲海峽。此次衝突不僅引發油氣價格劇烈震蕩，更通過保險、航運、地緣政治等多重渠道，深刻重塑全球能源貿易流向與格局。美國萊斯大學貝克公共政策研究所主任戴維·薩特菲爾德和能源研究中心主任肯·梅德洛克通過播客對談形式，從霍爾木茲海峽的戰略衝擊、市場格局演變、主要經濟體應對及長期風險等維度，深入剖析美伊衝突的深遠影響。



一、“生命線”受阻：霍爾木茲海峽的戰略衝擊



霍爾木茲海峽是全球能源貿易無可爭議的“生命線”。每日有1500萬至2000萬桶石油及其製品經此運往全球，占全球能源總供應量的近20%。對於液化天然氣而言，其依賴度更甚。全球第二大出口國卡塔爾的全部液化天然氣，以及阿聯酋的相關貨物，均需通過該海峽運往歐洲和南亞等地區。



衝突爆發後，卡塔爾拉斯拉凡港的遇襲事件成為導火索，導致全球途經該海峽的液化天然氣運輸全面暫停。同時，由於直接的軍事打擊風險，石油航運量驟降80%，大量油輪滯留。雪上加霜的是，保險公司宣布不再承保海峽區域的戰爭風險，這進一步加劇了航運商的觀望情緒，推動運輸和保險成本飆升。



能源市場層面，衝擊立竿見影。荷蘭所有權轉讓中心（歐洲天然氣交易基準價）指數價格近乎翻倍，布倫特原油價格攀升至84美元/桶。由於液化天然氣市場以長期合同為主，現貨市場流動性差，供應中斷迫使買家湧入現貨市場搶購，價格飆升迅速傳導至工業生產和電力價格。此次衝擊的規模與速度，甚至被認為超過了2022年俄烏衝突初期。



二、贏家與輸家：全球液化天然氣市場的格局重塑



此次衝突暴露並加劇了全球液化天然氣市場的結構性分化。其中，美國成為價格“避風港”與未來贏家。



作為全球第一大液化天然氣出口國，美國多以離岸價進行交易。這意味著貨物所有權在裝船時即轉移給買方，美國生產商並不直接享受轉賣利潤，而是由擁有合同的貿易商根據全球價差靈活調配，從中獲利。受現有出口設施限制，美國國內亨利港天然氣價格保持平穩，成為全球價格暴漲中的“避風港”。然而，美國正在大規模擴建液化天然氣設施，未來產能將大幅提升。憑借充足的供應和靈活的產能，美國將在未來全球市場競爭中占據有利地位。



而資源匱乏國則重現“無氣可用”困境。卡塔爾遇襲後，高度依賴長期合同的孟加拉國、巴基斯坦、印度等國被迫進入現貨市場高價搶購，重現了2022年歐洲競拍、南亞部分國家無力購買的慘狀。這加劇了全球天然氣市場的資源稀缺性分化，能源安全脆弱國家的處境愈發艱難。



儘管受到制裁，俄羅斯卻成為此次衝突的潛在“最後供應商”。霍爾木茲海峽供應中斷後，中國、印度等能源消費大國為填補缺口，很可能調整對俄能源政策。即使面臨貿易協議限制，優先從俄進口也將成為現實選擇。俄羅斯有望從海峽長期停運中獲得顯著的出口收益。

