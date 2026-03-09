新華澳報：“黑熊”沈伯洋為何切割“青鳥”？

中評社香港3月9日電／澳門新華澳報7日發表富權文章：“黑熊”沈伯洋為何要切割“青鳥”？以下為文章內容。



“尋常新聞歲歲出，惟有今朝出得殊”。昨日台灣地區政壇鬧出了一件頗為“攪笑”的新聞，自“橫空出世”後就“同撈同煲”的“黑熊”沈伯洋和“青鳥”，作為“青鳥”的“精神領袖”的沈伯洋，竟然要與自己的“跟班小嘍羅”——“青鳥”進行切割。此顯示，“青鳥”的極端負面行為，連其“教父”沈伯洋也“頂唔順”，遑論一般百姓。當然，這也是本來就滿身“差評”的沈伯洋，在“青鳥”聲譽崩壞的背景下，為自保而進行的政治脫鉤。但因其本人就長期參與並支持“青鳥”的行為，此舉被批評為“臨時止損”而非真實立場轉變。



沈伯洋是“台獨”頑固分子，長期從事分裂活動，大肆鼓吹“大陸是台灣唯一敵人”“台灣遍佈第五縱隊”等謬論，惡意攻擊大陸配偶群體，稱其為“間諜”，導致多名陸配被迫離台。沈伯洋及其關聯組織多次接受美國背景資金援助，如通過“開放社會基金會”等管道獲取美國國際開發署專案約一百三十五萬美元資助，被指配合美國“豪豬戰略”，試圖在台灣地區複製“烏克蘭模式”。沈伯洋於二零二一年底在民進黨當局支持下創辦“黑熊學院”，打著“民防培訓講座”“戶外演練”等幌子，實則系統性宣揚“台獨”分裂思想，教授所謂“對抗”“防衛”手段，宣稱要訓練三百萬名“黑熊勇士”。沈伯洋在台北大學任教期間，被曝將“黑熊學院”課程內容原樣搬入高校通識課，引發家長擔憂其借教育管道向青少年灌輸“台獨”思想。二零二四年十月，國台辦將其列入“台獨”頑固分子清單，並對沈伯洋及“黑熊學院”實施懲戒，禁止其關聯機構與大陸合作。二零二五年十月二十八日，重慶市公安局正式對沈伯洋以“分裂國家罪”立案偵查，成為首位被立案的“台獨”頑固分子，彰顯大陸依法打擊分裂行為的決心。



“青鳥”並非正式組織，而是由部分激進的民進黨支持者構成的鬆散群體。他們以“愛台灣”為名，行排他之實，將政治立場異見者一律汙名化為“親中”或“賣台”。他們自行定義“愛國”標準，對公眾人物或普通民眾進行“共諜”“奸細”等無端指控。如拍攝街景的路人、穿防曬衣的工程人員，都被懷疑為“大陸間諜”，照片被上傳至社交平台“公審”。有歌迷在隧道前拍照被強行質問並要求刪照；甚至出現對政治人物支持者吐口水、挑釁等行為，導致社會對立加劇。他們通過製作“紅派”“小草”店家地圖，號召抵制非綠營支持的商家，造成多起商家停業事件，形成政治脅迫性的消費歧視。民進黨推動“大罷免”期間，“青鳥”成為其非正式的輿論打手，頻繁發起對在野黨人士的輿論圍剿、街拍公審、商家出征等行動，協助製造社會恐慌與對立，被批評為“綠色恐怖”的執行者。



台北市一家餐廳因張貼“不同意罷免”海報，就遭“青鳥”群體惡意評分和辱駡，最終被迫關門。



在此過程中，沈伯洋因長期鼓吹“抗中保台”、推動“認知作戰”理念，而被“青鳥”群體奉為思想引領者及精神導師，其創辦的“黑熊學院”更被視為“青鳥”的意識形態培訓基地。儘管沈伯洋未正式承認領導身份，但他長期在社交媒體和公共場合為“青鳥”發聲，呼應“青鳥”訴求，例如在“立法院”改革爭議中支持“青鳥”的街頭動員，強化了外界對其是“青鳥幕後推手”的印象，因而沈伯洋與“青鳥”被視為緊密相連的政治符號。

