富權：卓榮泰赴日觀球賽是一場精心策劃政治秀

中評社香港3月9日電／澳門新華澳報9日發表富權文章：卓榮泰赴日觀球賽是一場精心策劃政治秀。以下為文章內容。



世界棒球經典賽（WBC）正在日本東京巨蛋進行。棒球在台灣地區擁有深厚的群眾基礎，中華棒球隊在國際賽場上也具有較強競爭力，尤其在亞洲範圍內，並多次與日本、韓國等強隊競爭，因而有不少台灣球迷專程前往日本觀賽，就連政客也不例外。“立法院”上週五表決“115年度總預算案新興資本支出及計劃動支案”，中國國民黨黨團如臨大敵祭出甲級動員令，民進黨黨團也發出乙級動員令，但卻有二十二名民進黨“立委”，亦即佔黨團成員總數百分之四十三的“立委”，請假跑去日本觀賽。就連黨團總召蔡其昌，也跑去了日本。這除了該議案是由國民黨黨團、民眾黨黨團，針對少子化生育補助、TPASS、治水防洪等三十八項新興計劃（金額約新台幣七百一十八億元），同意“行政院”先行動支而聯合提出，以在野黨團佔席位多數勢必獲得通過，而且對執政黨也是有利無害，因而民進黨“立委”“無心戀戰”之外，民進黨“立委”去捧自己黨團總召蔡其昌的場，也是重要原因，因為蔡其昌也是中華職棒大聯盟的會長。



但“泣聲唔聲，嚇你一驚”的是，就連“行政院長”卓榮泰，也於上週六稍稍地乘搭“華航”專機，跑到日本東京，在“運動部長”李洋、駐日“代表”李逸洋的陪同下，觀看中華台北隊對陣捷克隊的比賽。卓榮泰當天往返（快閃行程）五個小時，上午抵達日本，觀看比賽至第六局下半後離開。據民進黨“立委”郭國文透露，此行由日本自民黨高層萩生田光一及台灣地區前駐日“代表”謝長廷促成。台日雙方達成默契，不正式對外說明此行程，定位為“私人行程”。



卓榮泰本人強調此行為“私費、私人行程”，僅為支持中華棒球隊，無其他政治目的。但他此次訪問被視為自一九七二年日本與台灣當局“斷交”五十四年以來，首位現任台灣地區“行政院長”正式訪日，具有高度象徵性。此前台灣地區高層官員訪日多為過境或極低調的私人行程，但由“行政院長”身份成行尚屬首次。儘管非官方“外交”訪問，但被部分輿論稱為“棒球『外交』突破”，綠營人士更稱其為“外交突破”，並透露此前已與日本自民黨高層有所溝通。這是繼時任“副總統”的賴清德，於二零二二年七月十二日前往東京，弔唁遇刺身亡的日本前首相安倍晉三之後，日本當局及台灣地區民進黨當局又一次踐踏一個中國原則之舉。



實際上，日本官方雖然未就此行發表正式聲明或公開歡迎，日本外務省也未安排官方會晤，但允許台灣高層官員在無正式“外交”關係背景下入境並接受代表處接待，打破過往慣例，事實上構成了對此次訪問的變相認可。這種“低調放行”的態度，反映出當前日本政府在台海議題上日益明顯的戰略傾斜。《產經新聞》《朝日新聞》《每日新聞》、NHK等主流媒體均報導了卓榮泰現身東京巨蛋的消息，引述中央社資訊稱其為“『斷交』五十四年來首位現任『行政院長』訪日”，顯示日方輿論場已將其視為事實上的高層接觸。



據綠營人士透露，卓榮泰訪日前曾由民進黨“立委”郭國文向日本自民黨幹事長萩生田光一確認行程，日方回應“秘密”“希望保密”，顯示雙方高層早有默契。此舉發生在高市早苗再度就任首相、持續鼓吹“台灣有事即日本有事”的背景下，被視為日本右翼勢力與“台獨”陣營進一步勾連的體現。日本部分政客借棒球賽事之名，行政治操弄之實，意在試探中國大陸反應，配合美國“印太戰略”牽制中國發展。

