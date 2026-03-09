哈梅內伊之子繼任最高領袖　伊朗何去何從？

中評社北京3月9日電／伊朗專家會議當地時間8日晚發表聲明，宣佈推舉已故最高領袖阿里·哈梅內伊之子穆傑塔巴·哈梅內伊為伊朗伊斯蘭共和國新任最高領袖。



穆傑塔巴是誰？為何是他“接班”？這對伊朗內外局勢有何影響？



新華社報導，專家認為，承襲其父政治路線，加上身負“國仇家恨”，穆傑塔巴對美國和以色列或採取更加強硬立場。但同時，作為新任最高領袖，穆傑塔巴未來也有可能審時度勢，對伊朗內外政策作出務實靈活調整。



穆傑塔巴是誰



穆傑塔巴現年56歲，出生於伊朗東北部城市馬什哈德。1979年伊朗伊斯蘭革命勝利後，哈梅內伊一家遷至首都德黑蘭。穆傑塔巴高中畢業後，加入伊朗伊斯蘭革命衛隊相關武裝組織，在伊朗與伊拉克的兩伊戰爭末期服役。此後，他曾赴伊朗什葉派聖城庫姆深造宗教學業，並逐漸成為其父的政治助手。



中東地區的觀察人士認為，穆傑塔巴長期持反西方的強硬立場，與伊朗伊斯蘭革命衛隊關係密切，在伊朗權力體系中具有重要影響力。



各方信息顯示，穆傑塔巴長期協助其父處理一些國家重要事務，對國家重大行政事務有深入瞭解，與歷屆政府中許多高級官員保持工作聯繫，與多位軍事指揮官及伊朗所主導的地區“抵抗陣線”領導人關係密切。



多年來，穆傑塔巴一直被視為接替其父親職位的重要候選人之一，但公開露面不多。西方和中東媒體對穆傑塔巴有不少報導，但伊朗方面鮮有證實。



在2019年特朗普第一任期內，美國政府將穆傑塔巴列入制裁名單，稱他承擔了伊朗最高領袖的部分責任。



在宣佈穆傑塔巴繼任最高領袖後，伊朗各方紛紛表態支持。伊朗伊斯蘭議會議長卡利巴夫表示，穆傑塔巴將帶領伊朗走向繁榮、進步和團結。此外，也門胡塞武裝9日說，穆傑塔巴成為伊朗新任最高領袖是“對敵人的沉重打擊”。



專家認為，穆傑塔巴當選又一次“挫敗”美以所謂“政權更迭”的目標。“穆傑塔巴當選意味著伊朗對現行制度和政策的堅持，也意味著美以想實現顛覆伊朗政權的目標面臨更大困難。”上海外國語大學中東研究所研究員章遠說。



美國媒體8日說，美國總統特朗普對穆傑塔巴的當選感到“不高興”。特朗普上周曾對媒體表示，他拒絕接受任何延續哈梅內伊政策的伊朗新領導人，穆傑塔巴繼任“不可接受”。

