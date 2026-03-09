言語惡毒還亂說　馬斯克旗下聊天機器人惹麻煩

中評社北京3月9日電／美國企業家埃隆·馬斯克旗下聊天機器人“格羅克”近期因發布冒犯內容和歪曲事實引發輿論關注。此前，它曾因被大量用於生成基於真實人物的虛假性暴露內容遭多國譴責，並接受英國兩家監管機構調查。



若違法將被罰上千萬英鎊



新華社報導，“格羅克”由馬斯克旗下人工智能企業xAI公司開發，內置於同屬於馬斯克的社交媒體平台X。據英國天空新聞頻道8日報導，最近幾天，X平台上興起一股用戶要求“格羅克”生成“粗俗”且“毫無顧忌”言論的風潮。“格羅克”按照用戶要求發布了貶損某些宗教並具有種族歧視意味的惡毒言論。



英國科學、創新和技術部一名發言人說，這些言論“令人作嘔、不負責任，有違英國的公序良俗”。



發言人說，包括聊天機器人在內的人工智能服務屬於《在線安全法》約束範圍，不得發布仇恨和辱罵性的違法內容。



按照天空新聞頻道說法，如果X平台被認定違反了《在線安全法》，英國通信管理局可對其處以最多1800萬英鎊、或全球年營業額10%的罰款，甚至可以尋求法院支持封禁該平台。



聊天機器人說瞎話還會辯解



“格羅克”還錯誤地將1989年4月發生的一場踩踏事件歸咎於利物浦球迷，並發布貶損利物浦市的言論。這場慘劇發生在英國設菲爾德市希爾斯伯勒體育場、利物浦隊對陣諾丁漢森林隊的足總杯半決賽中，造成97人喪生，數百人受傷，是英國足球史上最嚴重的人員傷亡事件之一。警方最初將責任推給利物浦球迷，但最終調查認定，釀成事件的主因是警方失誤。

