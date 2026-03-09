青海西寧年直供香港冷涼蔬菜超5000噸

中評社香港3月9日電／記者從青海省西寧市農業農村局獲悉，作為粵港澳大灣區“菜籃子”生產基地，西寧已建成3.8萬畝標準化供港蔬菜基地，年直供香港冷涼蔬菜超5000噸。



西寧市農業農村局相關負責人介紹，西寧市累計打造百畝蔬菜生產基地216個，千畝生產基地41個，萬畝生產基地10個。



青海省西寧市地處青藏高原東部，平均海拔2200餘米，氣候冷涼、空氣潔淨。憑藉得天獨厚的自然條件，西寧市日益成為高原冷涼蔬菜規模化生產、標準化種植、品牌化營銷、多元化輸出、示範化帶動的重鎮。



記者瞭解到，青海近年來著力於輸出端市場，青海深入推進農畜產品品牌建設，加快補齊倉儲和物流短板，推動“青字號”供應鏈高效融入國內外市場。



為推動“青字號”品牌開拓港澳市場，青海出台《支持農畜產品出口十條措施》等引導政策，對供港澳蔬菜基地和企業的STC認證給予補貼，全省累計有50餘家農牧企業的59個產品獲得香港標準及檢定中心認證。海關部門建立供港澳蔬菜“綠色通道”和“快檢快放”機制，全省經海關認證的蔬菜基地備案面積達5.8萬畝，出口蔬菜企業達33家。青海持續在香港、澳門等地開展推介交流活動，持續推動高原優質農畜產品直供大灣區。



（來源：新華社）