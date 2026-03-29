中評月刊：特朗普第二任期美涉台政策變化

中評社香港3月29日電／中國人民大學吳玉章講席教授、兩岸關係研究中心主任王英津與中國人民大學國際關係學院博士研究生曹宇軒在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊3月號發表專文《特朗普第二任期的美國台海政策：調整、動因與影響》。作者認為：考察特朗普第二任期執政以來的政策實踐，美國台海政策呈現出延續與調整並存的複雜態勢。一方面，特朗普政府延續既往“以台制華”的總基調，將台灣問題與經貿、科技、制裁、盟友負擔分攤等議題聯動，加大打“台灣牌”的力度；另一方面，特朗普政府刻意模糊對台防衛承諾，並在“美國優先”原則指導下，在對等關稅和半導體等高端製造業領域持續向台灣施壓。特朗普第二任期對美國台海政策作出適度調整的動因是多維度的，既有國際力量格局深刻調整背景下美國對涉台風險收益的重新評估，又有國內經濟社會矛盾加劇催生的“美國優先”思潮，亦包含特朗普本人的性格特質與交易型思維等因素。美國台海政策的調整加劇了台海局勢的不確定性，推動兩岸關係進入高風險博弈期。文章內容如下：



自2025年1月20日特朗普再度入主白宮以來，其台海政策既體現了對前任政府的部分承繼，也呈現出新的特徵。考察特朗普第二任期執政以來的台海政策，並將其與拜登政府的台海政策進行比較分析，揭示其對美國既往台海政策的延續與調整所在，深入探討政策演變背後的多重動因，並分析特朗普政府台海政策的結構性特徵及其對兩岸關係的系統性影響，有助於更準確把握當前台海局勢的發展趨勢。