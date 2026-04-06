中評月刊：兩岸政治共識重塑　路徑構建

中評社香港4月6日電／閩南師範大學學生工作處副教授羅曉林、閩南師範大學教育與心理學院碩士研究生賴贊璿在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊3月號發表專文《兩岸政治共識重塑的現狀審視、困境剖析與路徑構建》。



作者認為：台灣問題關乎中華民族核心利益，政治共識是兩岸關係行穩致遠的關鍵。當前兩岸形勢複雜多變，兩岸政治共識重塑呈現“基礎仍在、機遇顯現、阻礙突出”的多元態勢：“九二共識”核心地位穩固但認同分歧有待彌合；官方協商機制停擺而民間互動發揮補充作用；和平發展仍是主流而民意卻面臨撕裂風險。



作者認為：共識重塑同時面臨三重困境，分別是“九二共識”認同缺失與兩會互動停擺弱化政治基礎、民眾認知錯位與“去中國化”誤導加深隔閡、“台獨”勢力勾連域外國家干涉破壞共識根基。為破解困境，應立足新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則、鞏固“九二共識”核心政治基礎地位；重啟政黨機制化交流，搭建多層次協商對話平台；深化兩岸融合發展，以民生互通凝聚共識合力；團結台灣同胞民心，築牢共識重塑的群眾根基等四個路徑，推動兩岸政治共識凝聚深化，為兩岸關係和平發展提供支撐。



文章內容如下：



一、問題的提出



台灣問題始終是牽動中華民族命運的核心議題，兩岸關係和平發展更是全體中華兒女的共同期盼與核心福祉。政治共識作為凝聚兩岸力量、化解分歧矛盾的精神紐帶，是維繫兩岸關係行穩致遠的關鍵根基。當前，兩岸形勢複雜多變，一方面，民進黨當局拒不承認“九二共識”，通過“去中國化”教育、操控輿論等手段割裂兩岸歷史聯結與民族情感，導致兩岸官方協商機制自2016年起持續停擺，核心政治認知分歧不斷擴大；另一方面，外部勢力出於遏制中國發展、阻撓中國統一的地緣政治考量，頻繁通過對台軍售、政客竄台、炮製涉台錯誤聲明等方式干涉台海事務，進一步加劇了兩岸關係的不確定性與風險隱患。