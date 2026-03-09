陸上自衛隊長程導彈部署熊本市駐地 月內完成

中評社香港3月9日電／共同社報導，日本陸上自衛隊9日凌晨把被定位為“反擊能力”（對敵基地攻擊能力）的長射程導彈發射設備等運入首個部署地、熊本市的健軍駐地。據相關人士透露，月內將完成部署工作。僅在遭受武力攻擊時行使必要最小限度防衛力的“專守防衛”這一戰後日本迄今宣導的安全保障政策迎來重大轉折。



此次部署的導彈是“12式陸基反艦導彈性能提升型”，可以飛行約1000公里，從九州抵達大陸沿海地區。日本政府表示一旦認定敵方已著手攻擊，那麼在尚未遭受損害前就可以發射。如果判斷失誤，則存在成為國際法禁止的“先發制人攻擊”的風險。



市民等約100人聚集在駐地正門前，高舉寫有“反對長射程導彈部署熊本”“不要讓熊本淪為戰場”的標語牌進行抗議。有關將導彈搬運至駐地一事，防衛省並未向當地作出說明，抗議活動的參加者強調稱：“這是突襲般的暴行。”



熊本縣知事木村敬就自衛隊在未事先聯絡的情況下搬運導彈一事向媒體表示：“（防衛省稱）出於部隊調配的考慮，無法作出回答。感到非常遺憾。”



發射設備等從開發實驗部隊的據點、靜岡縣的富士駐地開始運輸，在北九州市的新門司港搬運上岸。對於防衛省未就部署導彈召開居民說明會就進行部署的做法，熊本當地的批評聲音日益高漲。



對敵基地攻擊能力被寫入2022年的安全保障相關三文件中。12式性能提升型最初計劃2027年3月開始部署，但實際上提前了一年。