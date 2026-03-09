國際油價暴漲背後的三大“超預期”信號

中評社北京3月9日電／“石油危機已經來臨。”美國《華爾街日報》9日這樣形容國際油價突破每桶100美元大關。



新華社報導，受美以伊戰事影響，國際原油期貨價格在美國東部時間8日晚開始的新一周交易中突破每桶100美元，為3年多來首次。此後，紐約原油期貨價格和倫敦布倫特原油期貨價格繼續走高，一度逼近每桶120美元，約30%的盤中漲幅創下近40年來紀錄。油價暴漲加劇全球市場動蕩，日本和韓國市場觸發熔斷機制。



分析人士認為，外界先前對伊朗局勢走向及其影響存在誤判，進而導致市場在美以伊戰事進一步蔓延後出現罕見震盪。國際油價連續兩個交易日暴漲背後，是市場反饋的三大“超預期”信號。



第一，中東局勢對能源供應的影響“超預期”。



美以襲擊伊朗之初，市場整體相對樂觀地認為戰事會迅速結束。《華爾街日報》報導，全球石油市場一度瀰漫著某種自滿情緒。美國當時向海灣地區石油生產商保證，伊朗發動的報復很可能僅限於美軍基地，不會攻擊能源基礎設施，也不會試圖封鎖霍爾木茲海峽。



然而，隨著戰事持續超過一周，卡塔爾、巴林等國石油設施遇襲受損，霍爾木茲海峽也嚴重受限，衹有零星船隻通過，截至8日仍有超過1000艘船隻在等候通航。摩根大通分析師娜塔莎·卡內瓦表示：“歷史上，霍爾木茲海峽從未完全關閉過。這不僅僅是最糟糕的情況，而是難以想象的情況。”



一些石油分析師說，市場先前認為“永遠不會發生的末日場景”正變成現實。由於無法通過霍爾木茲海峽將原油運往國際市場，當地儲油設施庫存飽和，伊拉克、卡塔爾、科威特等主要產油國紛紛宣佈減產。

