香港圓桌論壇：論十五五規劃港澳擔當

首屆“香港中國學術·中評圓桌”論壇3月9日在香港中國學術研究院舉行。（中評社 束沐攝） 中評社香港3月11日電（記者 束沐）全國“兩會”召開之際，由香港中國學術研究院、中評智庫基金會共同主辦的首屆“香港中國學術·中評圓桌”論壇3月9日在香港中國學術研究院舉行。8名港澳研究領域的智庫專家學者，圍繞“港澳在‘十五五’階段的角色與擔當”主題展開深入研討。



圓桌論壇由香港中國學術研究院院長黃平主持，在論壇發言的專家學者有：香港中聯辦台灣事務部原部長楊流昌、中銀國際英國保誠資產管理有限公司董事長謝湧海、一國兩制研究中心總監方舟、澳門發展策略研究中心研究主任朱英嘉、中國評論通訊社常務副社長王平、香港中國學術研究院研究部主任陳欣新和中評智庫基金會副研究員陳倩羚。



與會專家學者認為，要認真領會和理解“十五五”規劃對國內、國際兩個大局的研判以及賦予香港、澳門的定位，思考港澳在內外變局之下的角色、機遇與風險。其中，香港要繼續發揮自身制度優勢與獨特功能，加強與內地觀念對接，服務“金融強國”建設，做大做強離岸人民幣交易市場與財富管理中心，引領國家更好“走出去”，創新科技建設要充分運用本地高等教育資源，吸引國際科創人才來港，鼓勵企業參與產學研創新，找准北部都會區發展方向；澳門要深化琴澳一體化建設，以制度創新打破堵點、破解難題，在國家戰略支持下與香港分工合作，發掘金融業潛力，加強與發展中國家交往；港澳要融入和服務國家發展大局，以“一國兩制”實踐成就促進國家統一，國家要加強頂層設計，增強粵港澳各區域之間法律制度的協調對接。

