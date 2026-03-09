包承柯：剛柔並濟推進兩岸融合發展

上海海峽兩岸研究會研究員包承柯接受中評社記者採訪（資料圖） 中評社北京3月10日電（記者 陳思遠）2026年政府工作報告和“十五五”規劃綱要草案中，涉台部分出現了新表述和新內容。上海海峽兩岸研究會研究員包承柯9日在接受中評社採訪時指出，大陸一方面堅決打擊“台獨”分裂行徑，彰顯零容忍態度；另一方面以更大的包容與善意，為台灣同胞提供合作共贏、平等互利的政策支持，這種剛柔並濟的體系化安排，成為最鮮明的亮點。



包承柯強調，“十五五”規劃綱要草案中專章涉台內容明確了未來對台工作重點，聚焦兩岸經濟合作與交流深化，包括建設兩岸融合發展示範區、打造兩岸共同市場等，兩岸同胞有共同文化根基，“台獨”分裂勢力推行與大陸“脫鈎斷鏈”的圖謀不可能得逞，兩岸融合發展與共同繁榮是必然趨勢。



談及對政府工作報告和“十五五”規劃綱要草案中感觸最深的內容，包承柯表示，儘管當前兩岸關係形勢嚴峻、對立加劇，但大陸在堅定反“獨”的同時，始終兼顧台灣民眾的生活需求、經濟發展利益與人員往來訴求，出台並實施一系列配套完善的政策措施，積極推動兩岸經濟合作與人員往來。這充分體現出大陸對台政策的日趨成熟，在處理台灣問題、推進祖國統一進程中，思路更全面、部署更完善。



針對今年政府工作報告中將“反對‘台獨’”的表述升級為“打擊‘台獨’”，包承柯指出，早在2025年對台工作會議上，就已傳遞出“堅決打擊‘台獨’挑釁行徑”的信息。今年的政府工作報告進一步確認了去年對台工作會議的基本精神，明確提出“堅決打擊‘台獨’分裂勢力”，彰顯了大陸對“台獨”行徑零容忍的堅定態度。



“這無疑警告民進黨當局，切勿肆意妄為、一意孤行推動‘台獨’分裂行徑，否則必將遭到大陸在政治、經濟、軍事、法律層面的堅決反制，包括司法追蹤、軍事行動等。”他繼指，大陸打擊“台獨”已有一系列措施和方針政策，如通過軍事演習向“台獨”分子發出警告，不排除隨時以軍事手段應對“台獨”分裂挑釁。

