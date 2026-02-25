快評：開大門走大路　不做雞鳴狗盜之事

卓榮泰赴日觀球賽是一場精心策劃政治秀。(電視截圖) 中評社快評／台灣“行政院長”卓榮泰7日包機前往東京，為參加世界棒球經典賽（WBC）的台灣隊加油，事後於臉書表示是休假自費私人行程。日本官房長官木原稔9日表示，卓榮泰是私人行程，“此行未與日本政府相關人士接觸”。



卓榮泰赴日據傳是日本執政的自民黨高層安排。不管以何名義訪日，卓榮泰是台灣自1972年與日本斷交以來，首位訪日的現任“行政院長”。這是1972年中日建交後一次嚴峻事件。



大陸外交部發言人郭嘉昆昨天回答記者提問時指出，你提到的這個人心懷鬼胎，偷偷摸摸、鬼鬼祟祟跑到日本搞謀“獨”挑釁的小動作，這種見不得人的勾當和伎倆令人不齒。中方高度警惕。



國台辦發言人朱鳳蓮同一天答記者問時說，民進黨頑固堅持“台獨”分裂立場，不擇手段“倚外謀獨”，是不折不扣的“兩岸和平破壞者”、“台海危機製造者”。民進黨頭面人物以“私人日程”之名，行謀“獨”挑釁之實，雞鳴狗盜，令人不齒。



心懷鬼胎、偷偷摸摸、鬼鬼祟祟、雞鳴狗盜，在中文里都是形容一個人最不堪的用詞。司馬昭之心路人皆知，卓榮泰赴日觀球賽是一場精心策劃的政治秀，是典型的政治操弄手法。大陸已點出此次事件的本質，不外是謀“獨”挑釁。



大陸也已表明立場，堅決反對日方妄圖在台灣問題上打“擦邊球”“搞突破”，日方的縱容挑釁和恣意妄為必將付出代價，由此造成的一切後果必須由日方承擔。大陸也將堅定不移打擊“台獨”分裂勢力，在台灣問題上的任何操弄和妄動，都不可能得逞。



奉勸民進黨當局開大門走大路，循正道而行，不做雞鳴狗盜之事，不可為達目的不擇手段。旁門左道，不循正道而行，終究不能長久，終須付出代價。