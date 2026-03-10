】 【打 印】 
市場擔憂緩解　美股和油價大幅反轉
http://www.CRNTT.com   2026-03-10 08:43:59


　　中評社香港3月10日電／由於市場對中東戰事衝擊的擔憂得到緩解，美國紐約股市和國際原油期貨價格9日出現大幅反轉行情，美股由顯著下跌轉為明顯上漲，而國際油價則由暴漲轉為大幅回落。

　　新華社報導，紐約股市三大股指當日顯著低開，但跌幅隨著油價回落而收窄，尾盤受利好消息刺激大幅拉升，收盤時紐約股市三大股指均明顯上漲。

掃描二維碼訪問中評網移動版 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞：