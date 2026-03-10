【
大
中
小
】 【
打 印
】
特朗普：美國正在調查伊朗小學遇襲事件
http://www.CRNTT.com
2026-03-10 08:54:53
中評社香港3月10日電／美國總統特朗普9日在一場新聞發布會上稱，美國正在調查伊朗南部米納蔔市一所小學遭到空襲的事件。新華社報導，特朗普同時再次試圖歸咎於伊朗，暗示伊朗也可能有“戰斧”巡航導彈。
2月28日，米納蔔市一所小學所在區域遭到美國和以色列空襲。據伊朗媒體報導，這所小學至少165人遇難，其中大部分是女童。
據美國《紐約時報》、有線電視新聞網等媒體報導分析，米納蔔市小學遭襲視頻中顯示的彈藥特徵與美制“戰斧”巡航導彈高度吻合。報導進一步指出，在此次衝突中，美軍是唯一使用該型導彈的參戰部隊。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
伊朗外長：伊朗給美國人“準備了許多驚喜”
(2026-03-10 08:52:50)
特朗普暗示美國對伊朗戰事可能很快結束
(2026-03-10 08:42:19)
美以對伊朗軍事打擊戰事速覽（9日下午版）
(2026-03-10 08:13:27)
伊朗導彈打擊持續 以軍進行攔截
(2026-03-10 08:11:55)
以軍稱襲擊伊朗國內安全部隊指揮中心
(2026-03-10 08:10:21)
特朗普稱對伊朗軍事行動是一次“短期行動”
(2026-03-10 08:09:58)
以軍稱空襲伊朗伊斯蘭革命衛隊“無人機總部”
(2026-03-10 08:09:19)
伊朗用“窮人巡航導彈”反擊美以
(2026-03-10 08:07:56)