特朗普：美國正在調查伊朗小學遇襲事件

中評社香港3月10日電／美國總統特朗普9日在一場新聞發布會上稱，美國正在調查伊朗南部米納蔔市一所小學遭到空襲的事件。新華社報導，特朗普同時再次試圖歸咎於伊朗，暗示伊朗也可能有“戰斧”巡航導彈。



2月28日，米納蔔市一所小學所在區域遭到美國和以色列空襲。據伊朗媒體報導，這所小學至少165人遇難，其中大部分是女童。



據美國《紐約時報》、有線電視新聞網等媒體報導分析，米納蔔市小學遭襲視頻中顯示的彈藥特徵與美制“戰斧”巡航導彈高度吻合。報導進一步指出，在此次衝突中，美軍是唯一使用該型導彈的參戰部隊。