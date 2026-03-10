星島：中國AI發展另闢蹊徑　“龍蝦”應用廣

中評社香港3月10日電／一個名為OpenClaw（內地暱稱“龍蝦”）的開源智能體，近日在中國迅速崛起：深圳騰訊大樓搞了免費安裝活動，龍崗區和福田區推出支持“養龍蝦”的措施，甚至遠在北京的全國兩會代表亦議論紛紛。星島日報今天社論說，“龍蝦”在中國滲透速度之快，搶佔AI智能體發展先機之迅猛，堪稱全球罕見。儘管伴隨著一定隱患，但只要做好安全加固，監管到位，有理由相信內地各行各業將加速應用，長遠有利於帶動相關產業的蓬勃發展。



“龍蝦”由奧地利人Peter Steinberger所開發，其核心能力在於自主決策，可持續運行和自行調用系統資源。它猶如一位全能秘書，能夠執行操控瀏覽器、處理文件、發送郵件、安排日程等複雜任務。與那些僅限於“對話”的聊天機械人不同，“龍蝦”實現了“動手操作”，標誌著科技領域的又一次範式轉移。其帶來的變革，甚至超越去年橫空出世的DeepSeek，堪稱今年以來最受矚目的AI工具之一。



社論指出，儘管“龍蝦”並非中國本土開發，卻在中國迅速走紅。小紅書、抖音等平台上湧現大量教程，鼓勵個人借助AI實現輕量化、高效率創業的“一人公司”新模式，吸引著從中小學生到退休人士的廣泛群體。許多嗅覺靈敏的科技企業亦迅速跟進，推出標榜五分鐘內完成安裝“龍蝦”的“一鍵部署”服務。騰訊更於昨日宣布上線自家“龍蝦”WorkBuddy，將“養龍蝦”熱潮推向新高。



在AI領域，或許有人批評中國原創性不足，某種程度上這是不爭之事實，但中國走的其實是一條不同的路徑。我國最大底蘊在於市場龐大，擁有超大規模的用戶基數和試錯群體，輔以一流的工程落地能力和廣闊的應用場景，形成了難以撼動的壓倒性優勢。此外，中國還有一項獨特優勢：相較於西方，內地民眾對私隱的關注程度相對較低，因而更願意接納AI工具潛在的安全隱患。當然，過度信任OpenClaw確會滋生越權操作、訊息洩露、惡意接管系統等安全風險，國家工信部對此已發出警告。



在中央層面，李強總理在《政府工作報告》中明確提出“促進新一代智能終端和智能體加快推廣”。未來，更多企業有望因智能體的進一步發展而受益，前景值得樂觀期待。事實上，昨日在香港上市的MiniMax股價飆升23%，正是源於其成功接入OpenClaw。



社論說，“龍蝦”熱潮折射出中國AI發展的韌性與智慧：即使原創性略顯不足、起步稍晚，憑藉市場規模、實踐能力與政策支持的合力，中國仍能實現彎道超車。以應用場景為槓桿，中國正在撬動全球AI格局的重塑，為未來科技創新注入更多可能性。