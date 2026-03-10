馬克龍：法國或派兵霍爾木茲海峽

3月9日，法國總統馬克龍抵達塞浦路斯西南部的帕潘德里歐空軍基地。（新華社圖片） 中評社香港3月10日電／據塞浦路斯媒體報導，法國總統馬克龍9日表示，法國將保持在地中海和紅海的軍事存在，包括部署航空母艦等多艘軍艦，最終部署範圍可能包括霍爾木茲海峽，以保障地區航運安全和歐洲利益。



塞《自由報》網站報導，馬克龍在塞浦路斯西南部的帕潘德里歐空軍基地稱，“攻擊塞浦路斯就是攻擊歐洲”，法國將繼續與夥伴國家合作，維護歐洲公民安全以及國際航道通行自由，並強調相關行動將保持防禦性質。



新華社援引報導，馬克龍當天抵達塞浦路斯，與希臘總理米佐塔基斯和塞浦路斯總統赫里斯托祖利季斯舉行三方會晤。



赫里斯托祖利季斯在會晤後強調，塞方不會參與任何軍事行動，其角色將保持人道主義與和平性質。



塞浦路斯政府此前發表聲明說，一架無人機本月2日凌晨襲擊英國在塞浦路斯的阿克羅蒂裡空軍基地，造成“有限損失”。當天下午，英軍戰機攔截兩架試圖攻擊該基地的無人機。這一系列事件引發當地安全局勢緊張並引起周邊國家關注。應塞方請求，法國、希臘、英國、意大利等國向塞方提供軍事支持。



由於霍爾木茲海峽航運受阻導致能源供應風險上升，國際油氣價格大幅上漲。