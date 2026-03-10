結束對伊朗軍事行動？特朗普：很快但非本周

特朗普（資料圖片） 中評社香港3月10日電／美國總統特朗普9日在佛羅里達州邁阿密舉行的新聞發佈會上說，美國對伊朗的軍事行動會“很快”結束，當被問及是否可能在本周結束時，特朗普回答說“不會”。



特朗普當天下午在接受哥倫比亞廣播公司記者電話採訪時說，他認為對伊朗的戰事已進行得“非常徹底”，並稱伊朗現在“沒有海軍，沒有通訊設施，沒有空軍，導彈已經所剩無幾，無人機、無人機製造廠被摧毀”，“從軍事角度說，他們什麼都沒剩下”。



新華社報導，特朗普在新聞發佈會上說，美軍已經打擊了伊朗5000多個目標，擊沉了伊朗海軍51艘軍艦，摧毀了伊朗90%以上的導彈發射器和80%以上的無人機發射器。他還威脅稱“將一些最重要的目標留到以後”，“這些目標與電力生產和許多其他方面有關”。



在談到穆傑塔巴·哈梅內伊當選伊朗最高領袖時，特朗普表示自己“感到失望”。特朗普同時表示，他仍然有意由一名伊朗“內部候選人”來執政。



在被問及很可能是“戰斧”巡航導彈摧毀了伊朗南部的女子學校，美國會否承擔責任時，特朗普稱“戰斧”導彈被出售並被其他國家使用，並稱伊朗“也有一些‘戰斧’導彈”。目前這件事正在調查之中。



2月28日，伊南部米納蔔市的一所小學在美國和以色列的軍事行動中遭襲。據伊朗媒體3月1日報導，這所小學至少165人遇難，其中大多是10歲左右的小女孩。美國多家媒體根據8日發佈在網絡上的一段視頻分析判斷，一枚“戰斧”巡航導彈擊中了米納蔔市一所小學旁邊的海軍基地。在這場衝突中，美軍是唯一使用該型導彈的參戰部隊。