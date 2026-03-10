大公報：以規則銜接破題　以深度融合賦能

中評社香港3月10日電／大公報今天社評說，昨日，最高人民法院院長張軍在全國人大會議所做工作報告中提到，人民法院保護港澳台同胞合法權益，過去一年審結相關案件31000宗，亦提到推動粵港澳大灣區司法規則銜接。報告彰顯了國家對港澳居民合法權益的維護，也折射出大灣區規則銜接的迫切性。當前，香港各界熱議“十五五”帶來的發展機遇，而與大灣區的規則銜接，不僅是香港對接國家戰略的重中之重，更是香港高質量發展的破題之眼，關乎香港“十五五”時期的發展成效。



社評說，中央始終高度重視粵港澳大灣區建設，多次明確要求推動三地規則銜接、機制對接。“十五五”規劃綱要草案進一步細化相關部署，賦予香港更多的重要定位，為香港深度融入國家發展大局提供了遵循與指南。這種融合絕非簡單的“物理對接”，而是要在堅守“一國”之本的前提下，充分善用“兩制”之利，實現深層次的“化學反應”，探索出一條符合大灣區實際、彰顯制度優勢的規則對接路徑。



大灣區建設是在“一國兩制”框架下，涉及三個關稅區、三種貨幣、三種法律制度，規則銜接的複雜性、艱巨性前所未有。相較於基礎設施“硬聯通”，以規則銜接為核心的“軟聯通”仍顯滯後，已成為制約三地融合發展的主要瓶頸。唯有在規則銜接上取得實質性突破，才能有效打破要素流動壁壘，充分釋放大灣區的整體優勢。



司法規則銜接是推進三地融合、破解發展瓶頸的重要切口。近年來，內地與香港的司法合作持續深化、成效顯著：最高人民法院與香港律政司建立起恆常對接平台，為跨境司法合作提供保障；已有600多名港澳律師順利獲得內地執業資格，等等。但客觀而言，這些舉措仍局限於試點階段，尚未形成系統化、常態化的運行機制。



推進規則銜接，核心是實現“銜接”而非追求“統一”。以司法規則為例，絕非要改變香港普通法體系，而是在尊重兩地制度差異的基礎上，通過機制創新實現規則的協調與互認，為跨境要素流動提供穩定、明確的預期。此前深港醫療數據跨境通道的順利開通，就以“政府主導、技術驅動、安全可控”的模式，為數據跨境規則銜接提供了可複製經驗。在產學研合作、金融市場互通等其他領域，也要主動打破思維定式與利益藩籬，推動規則銜接走深走實。



社評說，回望粵港澳大灣區建設以來的歷程，三地融合發展取得了一系列成效，但主要體現在項目合作層次，尚未上升到制度設計與立法完善的高度。這一現狀的形成，既有規則對接本身複雜性帶來的客觀因素，也有香港部分群體受舊有思維束縛的主觀原因，對融入國家發展大局的顧慮、對失去自身特色的憂慮，都在一定程度上成為阻礙三地深度融合的思想障礙。



當前，香港各界高度關注全國兩會進程，全面對接“十五五”規劃、主動融入國家發展大局，已成為香港社會的廣泛共識，“加快融合、共謀發展”的思想阻礙大幅減少。與此同時，香港正著手制定首份五年規劃，積極將國家頂層設計轉化為本地發展的具體行動，這為推進規則銜接、實現深度融合提供了重要契機與有力支撐。



社評說，規則銜接之路雖充滿挑戰，但我們有足夠的信心與底氣打破發展瓶頸──有中央的堅強支持、特區政府的積極作為、社會各界的同心協力，還有前期試點積累的寶貴經驗。期待各界以對接“十五五”規劃為契機，以規則銜接破題、以深度融合賦能，在主動服務國家高質量發展的過程中實現自身更好發展，書寫香港由治及興的嶄新篇章。