道指低開　專家警告崩盤機率增至35%

道指已由2月份的歷史高位回落了約7%。（大公報） 中評社香港3月10日電／中東戰火蔓延，國際油價升破100美元，拖累環球股市大跌，美國道指開市曾跌709點，報46792點，納指和標普五百指數則分別跌0.8%和0.6%。道指期貨周一開市前曾急挫1184點，但其後國際油價的升幅大為收窄，道期跌幅大減。歐股方面，反映整體表現的斯托克600指數曾跌近2.5%，但其後跌幅亦隨美股而大幅收窄，中段一度僅跌0.8%。英國、法國、德國的跌幅則介乎0.9%至1.7%之間。



大公報報導，美股回調後，道指亦已由2月份的歷史高位回落了約7%，華爾街資深策略員、亞德尼研究公司總裁Ed Yardeni警告，美國股市今年正面對極大的沽壓，主要是伊朗戰爭升級，打擊環球市場，他因此把年底前美股出現崩盤式下跌的機率，由先前的20%上調至35%。與此同時，他亦把股市癲升的機會，由原來的20%，大幅降低至衹有5%。



滯脹風險高企難減息



他改變預測，是因為油價升破每桶100美元，投資者估計中東戰事拖長，將會令能源價格升得更高，再加上美國聯儲局亦將因為通脹壓力增加而降低減息機會。Ed Yardeni在報告中寫道，美國經濟目前正因伊朗戰爭而裹足不前，聯儲局亦是，假如油價繼續狂升，聯儲局便因要應付高通脹而不能再減息。



事實上，投資者正一直把下次減息日期的預測推遲，在伊朗戰爭爆發前，市場原預期最早在7月份必會減息，但現在部分債券期權的交易員則相信，聯儲局今年內也可能不減息。



Ed Yardeni去年12月曾建議投資者減持科技七雄的股份，結果七雄的股價由當時起便不斷下滑。



摩通料短期續探底



摩根士丹利策略師則認為，近期這輪滾動式回調更接近尾聲而非開端，並對未來6至12個月美國股市仍然持有建設性看法。不過，隨著油價波動與美元走強，股市短期波動性可能仍將持續。從倉位與估值角度看，周期板塊當前沒有調整過度，且基本面的利好仍在。



中東戰火未有平熄的跡象，油價已升越100美元，摩根大通環球市場情報部主管Andrew Tyler指標普指數將較歷史高位回調一成，即指數將會跌至約6270點左右，或較上周五收市時再跌約7%。



不過，花旗集團的美國股票策略師克諾納特相信，美國股市正逐漸成為投資者的避風港。儘管近期市場趨勢偏向國際多元化投資，但地緣政治的不確定性正在將資金重新導向美國股市。