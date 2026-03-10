韓股再觸發熔斷　全日收跌近6%

中評社香港3月10日電／中東戰爭有升級跡象，國際油價在周一狂飆逾三成，令亞洲股市血流成河，其中，韓國、日本、台灣股市市況最慘烈，一度跌逾6%，韓股跌幅更達8%，並於本月以來第二次觸發熔斷機制。為了救市，韓國總統李在明召開緊急內閣會議，宣布多項措施，包括實施國內燃油價格上限等。



大公報報導，受到中東局勢升級和油價急升的影響，投資者再度大舉減持風險部位，韓國股市早段再跌8%，並觸發了熔斷機制，股市暫停了20分鐘後重開，結果全日下跌5.96%，收報5251點。



李在明救市 燃油價格將設限



面對能源成本幾何級數飆升，作為全球第八大原油消費國的韓國亦吃不消，李在明召開緊急內閣會議，宣布多項拯救經濟和股市措施，包括實施國內燃油價格上限，以及表明如有需要將擴大規模達100萬億韓圜（約5230億港元）的市場穩定計劃，並要求政府與央行準備額外措施，應對金融市場及外匯市場的波動。另因通脹憂慮急升，韓國10年期債息在早段曾一度急升逾18個點子，3年期債息則曾升17點子，為穩定債市，韓國央行宣布直接買入了3萬億韓圜的債券。



日股瀉5.2% 跌回上月初水平



日本股市收市時亦同樣大跌5.2%，收低至52728點，為自從2月2日以來最低收市水平。在早段，日經指數更一度大跌達7.8%，幾乎觸及熔斷機制。而在兩周前，日股剛因首相高市早苗的刺激方案，和受惠於人工智能升浪而創下歷史新高。



中國台灣股市亦難以幸免，盤中曾大跌2070點，僅次於去年4月7日美國總統特朗普挑起關稅戰而一度錄得的2086點跌幅。重磅股台積電更一度大跌達6.4%。其後由於油價略為回落，台股跌幅收窄，但全日仍跌4.4%或1489點，收報32110點。而自從2月份創歷史新高後，台股至今已下跌了一成。