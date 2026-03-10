香港航空燃油附加費即加三成

若油價升勢持續，航空燃油附加費或上調70%至80%。資料圖片 中評社香港3月10日電／根據旅議會最新的客運燃油附加費列表顯示，香港航空公司已於本月6日調整燃油附加費，短途航班由1月份162元，增加至最新212元，加幅約三成；長途航班由589元，增加約四分一至739元。資料顯示，自上月28日以來，已有13間航空公司調整燃油附加費。有旅行社預計，假若油價升勢持續，長期處於100美元關口以上，預計屆時燃油附加費或上調70%至80%。



林建岳：港要未雨綢繆



香港文匯報報導，在北京出席兩會的全國政協常委、香港旅遊發展局主席林建岳表示，往來中東的班機雖受局勢影響，惟短期影響不大，長遠而言則市場每日都在變化，香港仍要未雨綢繆，應對世界大變局，但香港有很多不同盛事和活動，且是較安全地方，相信不少旅客仍會選擇訪港。



東瀛遊執行董事禤國全昨日接受香港文匯報訪問時表示，油價上升會促使航空公司增收燃油附加費，幾乎所有航線的機票都會加價，長途直航以歐洲國家為例，機票可能會多收400元至500元，但要視乎不同航空公司的安排，旅行社難免將增加旅行團的團費。



他表示：“（燃油附加費）是航空公司額外收取的，我們不能將客人餐食減少，將酒店安排轉差，將省下的錢來補貼，這對客人不公道。”



縱橫遊常務董事袁振寧表示，燃油附加費通常每月調整一次，現時未收到燃油附加費加價通知，假若油價升勢持續，長期處於100美元關口以上，預計4月份或會增加70%至80%，往日本等短途機票費用或增加200元至300元，長途機票可能會多800元至1，000元。他亦指機票在整體旅費開支中佔比不大，“要去的始終都會去”，而外圍局勢不穩，旅客傾向往東南亞和內地旅行。