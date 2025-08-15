編譯：戰爭陰影下朝鮮金氏三代的選擇

金正恩周日在朝鮮勞動黨九大會議第二度當選黨總書記。（新華社圖） 中評社首爾3月12日電（記者 崔銀珍編譯）統一文化研究所所長、評論委員鄭容洙在3月9日發表於《中央日報》的專欄中指出，在中東局勢因美國與以色列對伊朗發動軍事行動而急劇升溫之際，朝鮮國務委員長金正恩的應對方式明顯不同於金日成、金正日時期的選擇。然而，從過往經驗來看，核武器與其說是保障政權安全的“萬能籌碼”，不如說更像一枚隨時可能為美國提供軍事打擊理由的“定時炸彈”。在此背景下，鑒於美國總統特朗普仍然釋放出與朝鮮對話的意願，其本月計劃中的訪華行程，或許會成為金正恩尋求突破、推動經濟恢復的一次難得機遇。以下為專欄文章編譯：



自20世紀90年代以來，朝核問題始終是韓半島最核心的議題。朝鮮多次走上談判桌，在承諾凍結與撕毀承諾之間反復周旋，同時不斷提升自身核能力。金日成時期，以鈈為談判籌碼；金正日時期，則以高濃縮鈾（HEU）作為新的交易籌碼。進入金正恩時代，能夠搭載核彈頭的洲際彈道導彈（ICBM）相繼出現，在宣布擁有核武之後，朝鮮甚至進一步宣稱實現了核彈頭小型化。



美國則在關鍵時刻多次擺出軍事選項。1994年6月便是典型案例。當時朝鮮阻撓國際原子能機構（IAEA）對核設施進行檢查，並揚言將首爾變為一片火海，隨後相繼採取停止寧邊5兆瓦石墨減速反應堆運轉、抽出核燃料棒、宣布《停戰協定》無效以及退出軍事停戰委員會等舉動，使局勢急劇升級。因此美國方面隨後秘密準備轟炸寧邊核設施。正如去年6月美國對伊朗核設施實施打擊一樣，當時美國計劃對朝鮮核設施實施所謂“外科手術式打擊”（Surgical Strike），以徹底癱瘓其核能力。韓國金泳三政府以擔憂局勢升級為由強烈反對，但美國並未因此改變立場。時任美國總統比爾·克林頓在回憶錄《我的人生》中寫道，在看到一份預測戰爭可能造成約100萬人傷亡的報告後，“令人如夢初醒”。即便如此，美國仍按照軍事計劃進入倒計時：向韓半島增派1萬名兵力，並部署航空母艦、遠程巡航導彈以及F-117隱形轟炸機。儘管預計將付出巨大代價，美國仍準備通過軍事手段阻止朝鮮核開發，形勢可謂一觸即發。就在攻擊即將開始之際，美國前總統吉米·卡特訪問平壤並會見金日成。會談結束後，卡特立即致電白宮，轉達朝方立場：“朝鮮願凍結核計劃，但希望國際社會幫助建設無法製造核彈的輕水反應堆。”克林頓總統接受了這一方案，韓半島才得以在最後關頭化解戰爭危機。



九年之後，即2003年1月，朝鮮另一種核武原料——高濃縮鈾（HEU）生產活動再次引發危機。當時朝鮮反擊國際社會壓力，宣布退出《不擴散核武器條約》（NPT），並威脅重新啟動此前被凍結的核設施。此前在2002年10月美國對朝特使詹姆斯·凱利訪問平壤之後爆發的第二次朝核危機，此時達到頂點。面對壓力，朝鮮採取了典型的“以強對強”的回應方式。



當時美國正在準備發動第二次海灣戰爭，以清除伊拉克的生化武器。美國總統喬治·W·布什表示，“正在考慮對朝鮮採取軍事行動”。外界甚至傳出，美國不僅研究“外科手術式打擊”和大規模轟炸方案，甚至連使用戰術核武器攻擊朝鮮的選項也在討論之列。隨著美國在當年3月20日正式進攻伊拉克，朝鮮顯然無法對此掉以輕心。金正日長時間從公眾視野中消失，集中精力制定應對戰略。當金正日重新公開露面後，朝鮮宣布參加六方會談，韓半島也因此避免被捲入新的戰爭危機。

