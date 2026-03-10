時隔三年新高！內地3月CPI上漲1.3%

受春節假期較長推動消費需求，內地上月通脹增長顯著。 新華社 中評社香港3月10日電／國家統計局昨日公布，在春節錯月疊加消費需求恢復推動下，2月份內地居民消費價格指數（CPI）同比漲幅擴大至1.3%，較1月高1.1個百分點，為近三年來最高。當月不包含食品和能源價格的核心CPI同比增速加快1個百分點至1.8%，為2019年2月來最高，顯示內地需求改善。市場預計在積極的宏觀政策推動下，今年物價總體走勢有望穩步回升，地緣緊張局勢帶來的輸入性通脹影響仍有待觀察。



香港文匯報報導，服務價格大幅回升，成為拉動CPI上行的主要動力。國家統計局城市司首席統計師董莉娟表示，2月，服務價格同比上漲1.6%，漲幅比上月擴大1.5個百分點。服務中，飛機票、交通工具租賃、旅行社收費和賓館住宿價格由上月下降轉為分別上漲29.1%、19.8%、12.5%和5.4%；寵物服務、車輛修理與保養、家政服務、外賣餐飲價格分別上漲13.0%、12.0%、6.3%和5.6%。



從環比看，2月份，內地CPI漲幅由上月的0.2%擴大至1.0%，亦是近兩年最高。董莉娟稱，這主要是受春節假期較長消費需求集中釋放影響，服務價格上漲較多，漲幅高於季節性水平。



工業品出廠價格降幅續收窄



工業品價格方面，部分國際大宗商品價格上行、內地部分行業需求增長以及“反內卷”政策持續顯效，帶動2月工業品出廠價格指數（PPI）同比下降0.9%，降幅比上月收窄0.5個百分點，已連續3個月降幅收窄。



分析當前物價形勢，中信證券首席經濟學家明明指出，2月CPI上漲較多來自於春節需求的季節性影響，但需求不足的長期問題仍制約漲價向上下游傳導。PPI漲價動能則主要來自於輸入性通脹，美伊局勢緊張影響下，油氣及有色金屬產業鏈大幅漲價，後續中東局勢對通脹的影響仍有待觀察。



今年政府工作報告將CPI漲幅目標定在2%左右，並提出“通過改善總供求關係，推動價格總水平由負轉正、消費價格合理溫和回升，促進經濟良性循環”。



展望物價走勢，中國社科院世經政所副所長張斌分析影響因素指出，內地更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策組合有望促進消費與投資增速反彈，尤其是固定資產投資增速轉負為正，這有助於從需求層面拉動物價指數反彈；房地產市場近期的回暖跡象如果能夠持續並有所擴大，也會對價格走勢反彈產生重要托底作用。



從外圍看，全球大宗商品價格走勢將顯著影響中國物價指數，同時，美元指數下跌可能推動大宗商品價格上升，人民幣兌美元匯率升值則可能部分對沖這一影響。地緣政治影響亦不容樂觀，近期美伊戰爭導致全球原油與天然氣價格大漲，對全球大宗商品供給衝擊也非常顯著。



專家預期下半年CPI或增逾1.2%



張斌預計到今年下半年，內地月度CPI同比增速均值可能上升至0.5%至1.2%，個別月份有望超過1.2%；月度PPI同比增速均值可能上升至－1.0%至1.0%這一區間，最早有望在今年二季度由負轉正。