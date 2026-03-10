國際油價過山車　金融市場戲劇性大幅反轉

中評社香港3月10日電／由於市場對中東軍事衝突的擔憂緩解，美國紐約股市和國際原油期貨價格9日出現戲劇性大幅反轉行情，美股由顯著下跌轉為顯著上漲，國際油價則由暴漲轉為暴跌。



紐約股市三大股指當日顯著低開，但跌幅隨油價回落而收窄，尾盤受利好消息刺激大幅拉升，收盤時紐約股市三大股指均明顯上漲。



當日早盤，道瓊斯工業平均指數、標準普爾500種股票指數和納斯達克綜合指數跌幅一度分別達到1.87%、1.54%和1.45%。



截至收盤，道瓊斯工業平均指數比前一交易日上漲239.25點，收於47740.8點，漲幅為0.50%；標準普爾500種股票指數上漲55.97點，收於6795.99點，漲幅為0.83%；納斯達克綜合指數上漲308.267點，收於22695.95點，漲幅為1.38%。



新華社報導，美國總統特朗普9日在接受哥倫比亞廣播公司採訪時表示，美國和以色列對伊朗的戰事已進行得“非常徹底”，暗示美國對伊朗的戰事可能很快結束。



特朗普還稱，霍爾木茲海峽目前有船隻通行，但他仍在考慮“控制”這一重要航道。



七國集團成員國財政部長9日召開線上會議討論當前中東局勢影響。會後聲明說，將繼續監控能源市場變化，並已經準備好採取必要措施，包括通過釋放庫存為全球能源供應提供支持。



國際油價當日經歷大幅反轉行情，在早些時候暴漲後，盤中回吐漲幅，後續走低並顯著下跌。



紐約商品交易所4月交貨的輕質原油期貨價格在隔夜市場一度升至每桶接近120美元，比前一交易日上漲超30%。5月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格一度升至接近每桶120美元，比前一交易日上漲接近30%。



截至收盤，紐約商品交易所4月交貨的輕質原油期貨價格上漲3.87美元，收於每桶94.77美元，漲幅為4.26%；5月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格上漲6.27美元，收於每桶98.96美元，漲幅為6.76%。在美國東部時間9日晚開始的下一個交易日開盤後，國際油價繼續大幅下跌。