普京：責成俄政府評估對歐停供能源可行性

中評社香港3月10日電／俄羅斯總統普京9日在莫斯科表示，已責成俄政府評估停止向歐洲市場供應能源的可行性，考慮將這些能源從歐洲市場轉至更具吸引力的方向。



據俄總統網站9日發佈的消息，普京當天在克里姆林宮主持“世界油氣市場形勢會議”。俄政府第一副總理曼圖羅夫、副總理諾瓦克等官員和俄羅斯石油公司、俄天然氣工業石油公司等油氣企業負責人與會。



新華社援引報導，普京表示，俄方曾多次警告，破壞中東局勢穩定的企圖會不可避免地使全球“燃料及能源系統”受到衝擊，推高油氣價格，抑制全球油氣供應，擾亂相關投資計劃。在中東地區持續衝突背景下，全球燃料及能源物流將向更能盈利、前景更廣闊的市場轉移。俄能源企業要抓住當前時機，利用新增收入來減輕債務，“俄政府和中央銀行須監控這一進程”。



普京指出，俄羅斯是可靠的能源供應國，會繼續向可信賴的協議方供應油氣。如果歐洲買家保證與俄方長期穩定合作，不受政治局勢影響，俄方任何時候都不拒絕與歐方合作。



歐盟27個成員國1月26日正式通過關於逐步禁止從俄進口管道天然氣和液化天然氣的法規。對從俄進口液化天然氣的全面禁令將於2027年年初生效，對進口管道天然氣的全面禁令將於2027年秋季生效。2025年，俄天然氣約佔歐盟進口總量的13%，價值超過150億歐元。