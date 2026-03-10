伊朗：摧毀美國先進雷達並掌握結束戰爭主動權

中評社香港3月10日電／據伊朗塔斯尼姆通訊社10日報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊發言人納伊尼在回應美國總統特朗普涉伊朗言論時說，已摧毀近10部美國先進雷達，伊朗防禦系統還擊落大量昂貴的無人機。他還表示，結束戰爭的主動權掌握在伊朗手中。



納伊尼說，戰場形勢和戰爭結束的主動權掌握在伊朗手中，“戰爭的結束將由伊朗決定”，並表示伊朗具備擴大戰爭的能力。特朗普謊稱伊朗導彈發射數量減少甚至行動結束，“然而現在伊朗的導彈比戰爭初期更強大、數量更多”，“直指美國和以色列的基地”。



新華社引述報導，納伊尼說，在伊朗遭到攻擊的情況下，伊方不允許“敵方及其盟友”從該地區出口石油。納伊尼還威脅說，伊朗武裝力量正在霍爾木茲海峽等待美國海軍，等待“福特”號航母的到來。



特朗普9日在佛羅里達州邁阿密舉行的新聞發佈會上說，美國對伊朗的軍事行動會“很快”結束，當被問及是否可能在本周結束時，特朗普回答說“不會”。



特朗普9日下午在接受哥倫比亞廣播公司記者電話採訪時說，他認為對伊朗的戰事已進行得“非常徹底”，伊朗現在“沒有海軍，沒有通訊設施，沒有

空軍，導彈已經所剩無幾，無人機、無人機製造廠被摧毀”，“從軍事角度說，他們什麼都沒剩下”。



當天晚些時候，特朗普在社交媒體上發文威脅稱，如果伊朗採取任何阻斷霍爾木茲海峽石油運輸的行動，美國將對其施以“比以往猛烈20倍的打擊”。